Chaos total en Formule 1!

Chez Sauber, l'arbre brûle. Au milieu du feu: Andreas Seidl, CEO de la F1.

Roger Benoit

Ce ne seront pas deux courses agréables et faciles à Budapest (21 juillet) et à Spa (28 juillet). Le double départ de la deuxième moitié du championnat du monde est placé sous le signe du chaos total dans le monde particulier des transferts.

Et chez Sauber, l'arbre Audi brûle depuis des semaines à Hinwil. C'est une question de pouvoir. Le CEO en charge de la F1, Andreas Seidl, est une épine dans le pied du directeur général Oliver Hoffmann. Le nouveau CEO d'Audi, Gernot Döllner, avait «promu» Hoffmann au département Formule 1 parce qu'il le tenait pour responsable du retard pris pendant des années dans le développement de nouveaux modèles - selon les médias allemands.

C'est maintenant un autre ancien collaborateur de Hinwil qui fait parler de lui: Mike Krack. Le Luxembourgeois, qui ne se sent plus à l'aise chez Aston Martin (probablement à cause de son chef Lawrence Stroll), devrait reprendre ce poste. On ne peut qu'espérer pour l'actuel directeur sportif Beat Zehnder que le Zurichois, qui possède une très grande connaissance de la F1, ne soit pas victime des combats de coqs des Allemands. Le fait que le juriste maison Alessandro Alunni Bravi continue de se présenter en tant que représentant de l'équipe est surprenant au vu du chaos qui a précédé l'arrivée d'Audis.

Sergio Pérez sous pression chez Red Bull

Chaos également chez Red Bull. Le Mexicain Sergio Pérez, coéquipier de Max Verstappen, le leader du championnat du monde, est attaqué de toutes parts. Son bilan est maigre: seulement 15 points et trois abandons lors des six dernières courses. Même le patron de l'équipe, Christian Horner, t'a mis sur la liste noire, malgré le contrat récemment signé pour deux ans. La décision sera prise pendant la pause estivale. Il est prévu de faire venir la star de Racing Bulls Yuki Tsunoda dans l'équipe A. Et comme Daniele Ricciardo, le chouchou de Christian Horner, ne trouve pas son compte dans l'équipe B, Liam Lawson et le leader de la Formule 2 Isack Hadjar (France) pourraient y être engagés au plus tard en 2026.

Chez Mercedes aussi, les choses bougent. Le chef Toto Wolff redonne à l'Espagnol Carlos Sainz l'espoir de s'asseoir dans le cockpit en 2025. Toto Wolff attend Max Verstappen - et la confiance dans le super talent italien Andrea Kimi Antonelli (17 ans) a visiblement diminué. Il est clair que le pilote Ferrari, viré à cause de Lewis Hamilton, attend pour prendre sa décision.

Fin de la F1 pour Magnussen?

Valtteri Bottas, dernier du championnat du monde, s'est également exprimé sur le sujet: «Je ne signerais plus jamais chez Mercedes pour une seule année!» Il n'en a pas besoin : certaines équipes d'Indycar et Williams attendent apparemment le Finlandais sans points.

Qui enfoncera le prochain clou sur la planche des transferts? Esteban Ocon signera bientôt chez Haas-Ferrari aux côtés de Oliver Bearman (Grande-Bretagne). Ce serait la fin de la carrière de Kevin Magnussen en GP. L'équipe américaine vient également de faire la une des journaux en raison d'un possible retour du moteur Toyota.

Le chaos survivra à la prochaine pause estivale.