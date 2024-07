Ralf Schumacher fait son coming-out

1/5 Ralf Schumacher s'affiche désormais avec un homme à ses côtés.

Christian Müller

Alors que le monde du sport avait les yeux rivés sur Berlin pour la finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Angleterre, un ex-sportif allemand a révélé des nouvelles privées sur Instagram : Ralf Schumacher s'est présenté présente bras dessus bras dessous avec un homme et révèle qu'il s'agit de son nouveau petit ami.

«La plus belle chose dans la vie est d'avoir le bon partenaire à ses côtés, avec lequel on peut tout partager», écrit l'ancien pilote de Formule 1 (180 départs pour Jordan, Williams et Toyota, six victoires). L'actuel consultant ne révèle pas l'identité de l'homme à ses côtés. C'est le couple de célébrités allemandes Carmen et Robert Geiss qui s'en charge pour lui.

Carmen Geiss écrit dans les commentaires: «Tu as le meilleur partenaire, Etienne, que l'on puisse imaginer. Après deux ans, vous pouvez enfin montrer votre amour au monde entier.» Et son mari Robert écrit: «Je connais Ralf depuis plus de 25 ans, et maintenant il a enfin trouvé l'amour de sa vie. Je suis heureux pour tous les deux.»

Il s'agit de la première relation amoureuse officielle de Ralf Schumacher avec un homme. Le frère de la légende de la F1 Michael a été marié à Cora de 2001 à 2015. Leur fils, David Schumacher (23 ans), est également pilote de course.