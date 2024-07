Max Verstappen, la frustration d'un champion

Habitué aux succès, Max Verstappen n'a pas remporté de GP à Spielberg et à Silverstone. Et voilà maintenant que la pole lui échappe à Budapest. Une situation que le Néerlandais n'apprécie guère.

1/8 Max Verstappen était en colère après les qualifications en Hongrie.

Roger Benoit, Budapest

Lando Norris a signé la troisième pole de sa carrière, hier à Budapest, devant Oscar Piastri (0,022 seconde de retard). Et cette fois, aucun rival ne s'est glissé entre les deux coéquipiers de chez McLaren. Max Verstappen, triple champion du monde, n'a manqué la pole position que de 0,046 seconde au volant de la Red Bull-Honda. Pourtant, il n'est arrivé qu'en 3e position. Pas de quoi satisfaire le Néerlandais, dont l'ambition reste intacte, comme le montre l'une de ses déclarations: «Je n'ai pas le droit d'être frustré? Je veux être devant et ne pas me lancer dans la course en tant que chasseur.»

La débâcle de Sergio Pérez

Chez Red Bull, l'atmosphère autour de Sergio Pérez s'alourdit. Le Mexicain, en pleine spirale négative depuis plusieurs semaines, a cette fois terminé sa course dans les rangées de pneumatiques, onze minutes seulement après s'être élancé.

Pérez (onze points lors des six dernières courses) devrait être remplacé dimanche prochaine, après le GP de Belgique, par le réserviste néo-zélandais Liam Lawson – ou alors par Yuki Tsunoda des Racing Bulls. Car l'équipe A a besoin des points de deux pilotes, sans quoi le championnat du monde des constructeurs reviendra à McLaren l'hiver prochain.

L'appel de Norris

Le duo de l'équipe Papaye n'est plus qu'à sept points de l'équipe Ferrari, laquelle semble toujours en crise. Quant à l'écart avec Red Bull, il est encore de 78 points. «Si nous ne faisons pas de bêtises au départ, nous entrerons dans le premier virage aux deux premières places. Nous devons maintenant faire nos preuves en tant qu'équipe!», a martelé le poleman Lando Norris.

La dernière fois que deux McLaren se sont retrouvées sur la première ligne, c'était au Brésil en 2012: Lewis Hamilton avait alors devancé Jenson Button. Tandis que ce dernier s'était imposé, Hamilton était entré en collision avec Nico Hülkenberg peu avant la fin de la course et avait été éliminé.

McLaren, équipe du moment

McLaren, l'équipe du moment, a vu au moins un de ses pilotes monter sur le podium lors des huit derniers Grands Prix. La dernière fois que cela s'était produit, c'était en 2011. Lors des deux dernières courses, nous avions assisté au retour de Mercedes avec deux victoires à Spielberg (George Russell) et à Silverstone (Lewis Hamilton). Mais ici, en Hongrie, la situation semble bien mal embarquée: Hamilton, huit fois vainqueur à Budapest, partira en cinquième position, tandis que Russell – qui, outre des soucis au niveau des pneus, a manqué de carburant – partira en 17e position – aux côtés de Zhou Guanyu.

Publicité

L'heure de gloire de Valtteri Bottas

Le coéquipier du Chinois, Valtteri Bottas, actuelle lanterne du championnat du monde, a de nouveau connu une petite heure de gloire avec sa «nouvelle» voiture. Il a atteint la deuxième partie des qualifications comme il l'avait fait en Chine (10e) et en Espagne (12e place). Fait cocasse: dimanche, à côté de Bottas, Nico Hülkenberg – son successeur chez Sauber (qui deviendra bientôt Audi) – partira sur la sixième ligne.