Lando Norris signe la pole du Grand Prix de Hongrie

Lando Norris a signé la 3e pole position de sa carrière au Grand Prix de Hongrie. Sur la grille de départ, l'Anglais devancera son coéquipier de chez McLaren Oscar Piastri et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

La pluie a perturbé la première et la troisième partie des qualifications, samedi. Lors de ces deux sessions, la course a été interrompue en raison des accidents de Sergio Perez (Q1) et de Yuki Tsunoda (Q3).

Ce qui n'a pas empêché Norris et Piastri de se placer en première ligne en vue de la course de dimanche, juste avant la sortie de piste de Tsunoda. Le leader du championnat du monde, Max Verstappen (Red Bull), a pris la troisième place. Moins de cinq centièmes séparent les trois pilotes les plus rapides.

Deux McLaren-Mercedes sur la première ligne de départ, ça ne s'était plus vu depuis douze ans, lors du Grand Prix du Brésil, lorsque Lewis Hamilton avait disputé sa dernière course pour l'écurie et avait partagé la première ligne avec son coéquipier Jenson Button.

Troisième pôle en carrière pour le Britannique

Lando Norris a décroché la pole position pour la deuxième fois de la saison (après le Grand Prix d'Espagne) et pour la troisième fois au total. L'Anglais n'a remporté qu'une seule course, cette saison à Miami.

L'équipe Sauber s'élancera quant à elle depuis les 12e et 18e places sur la grille. Valtteri Bottas s'est qualifié pour la deuxième séance de qualifications en exploitant le potentiel de sa monoplace et a égalé sa meilleure position de la saison, obtenue en Espagne en juin dernier. Le Chinois Guanyu Zhou a perdu son duel contre son coéquipier Bottas pour la 11e fois.