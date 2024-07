Valtteri Bottas chez Williams, ça chauffe

Le pilote Williams Alex Albon et le pilote Sauber Valtteri Bottas: seront-ils bientôt coéquipiers?

Roger Benoit

Normalement, les négociations contractuelles se font par téléphone ou dans des lieux secrets. Le Finlandais Valtteri Bottas, qui n'a pas marqué de points chez Sauber depuis 22 courses, a choisi une voie plus directe pendant le week-end de Silverstone.

Vêtu d'un t-shirt et d'une casquette noirs, Bottas s'est glissé dans le motor-home de Williams. Il y a discuté pendant une demi-heure avec le chef d'équipe James Vowles. C'est ce que rapporte notre confrère Joe Saward, toujours bien informé.

James Vowles est un «fan» de Bottas depuis l'âge d'or qu'il a connu chez Mercedes en tant que chef de la stratégie. Et en outre, le pilote titulaire Alex Albon a exigé publiquement: «Je veux enfin un coéquipier dont je puisse apprendre quelque chose!» Ce serait donc la fin pour l'Américain Logan Sargeant. Son bilan: 33 courses, un point.

5e et 7e places sur la grille de départ

Désormais, Valtteri Bottas ne peut pas avoir révélé de grands secrets de Hinwil lors des négociations avec Williams (quatre points jusqu'à présent).

Le mystère reste entier quant à la raison pour laquelle Bottas et Zhou ont pu s'échapper en 2023 dans la fournaise de Budapest (mardi, il faisait à nouveau 35 degrés) au volant de l'Alfa-Sauber en prenant des sensationnelles 5e (Zhou) et 7e places (Bottas) sur la grille de départ. C'était lors de la 104e et dernière pole position d'Hamilton.

L'histoire est vite racontée: Après le premier tour, ni le Chinois (carambolage avec Ricciardo) ni le Finlandais n'apparaissaient dans les points. A la fin, ils ont tous deux été dépassés: 12e Bottas, 16e Zhou.

Ocon plus rapide que Bottas?

Bottas («Pour moi, il n'y a plus de contrat d'un an») veut conclure un accord avec Williams avant la pause estivale. Ce serait également l'objectif d'Esteban Ocon, vainqueur en Hongrie en 2021. Selon la BBC, l'actuel pilote d'Alpine a déjà signé chez Haas, aux côtés d'Oliver Bearman.