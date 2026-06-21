Le tournoi final de la 24e édition de Graines de Foot se tenait à Gland ce dimanche. Dans une ambiance le plus souvent bon enfant, mais parfois tendue à cause du comportement de certains adultes.

À Graines de Foot, les adultes gâchent la fête des enfants

À Graines de Foot, les adultes gâchent la fête des enfants

Thomas Freiburghaus Journaliste

Le centre sportif de Gland est inondé de soleil, en ce dimanche caniculaire. Sous les arbres, les tentes ou les parasols, chacun cherche un bout d’ombre. Sur les terrains de football, en plein cagnard, la chaleur n’empêche pas les dizaines de bambins – prenant part au tournoi final de Graines de Foot – de courir derrière le cuir.

Graines de Foot: Les résultats du tournoi final D-7: 1) US Terre Sainte II

2) FC Lonay III

3) FC Montreux-Sports I E: 1) FC Lausanne-Sport II

2) FC Lausanne-Sport I

3) Vevey-Sport II F: 1) FC Vallorbe-Ballaigues I

2) FC Le Mont I

3) FC Lutry III FF14: 1) FC Montreux-Sports II

2) FC Echallens Région B

3) US Terre-Sainte III FF11: 1) FC Ecublens

2) FC Etoy

3) FC Montreux-Sports D-7: 1) US Terre Sainte II

2) FC Lonay III

3) FC Montreux-Sports I E: 1) FC Lausanne-Sport II

2) FC Lausanne-Sport I

3) Vevey-Sport II F: 1) FC Vallorbe-Ballaigues I

2) FC Le Mont I

3) FC Lutry III FF14: 1) FC Montreux-Sports II

2) FC Echallens Région B

3) US Terre-Sainte III FF11: 1) FC Ecublens

2) FC Etoy

3) FC Montreux-Sports Plus

L’ambiance parait bon enfant, les coachs lancent à leurs protégés: «Allez-vous mouiller la tête» ou «Les casquettes les gars!» une fois la partie terminée. Les juniors F du FC Gland, équipe hôte, font leur cri de guerre personnalisé pour fêter leur fin du tournoi. Grégory, leur coach, est heureux, bien que transpirant. «C’était intense. Mais on a eu du plaisir. L’important, c’est le fair play. Nous on l’a été, moins quelques parents qui avaient trop picolé. Ils pensent que c’est la Coupe du monde, mais c’est du foot des enfants», lâche-t-il après la photo souvenir avec son équipe.

«Les adultes gâchent la fête aux enfants»

Au moment de tirer le bilan de cette 24e édition, Patrice Gyger, organisateur du tournoi, se dit très satisfait du site et de l’organisation. «C’est positif au niveau du terrain. Les enfants ont eu du plaisir», commence-t-il.

Quand on sort du terrain, par contre, cela se veut plus défavorable. «On a eu quelques couacs», avance-t-il. Et ce n’est donc pas le soleil qui a terni l’événement, mais bien les adultes présents.

Ce qui devait être la grande fête du football junior du canton de Vaud a été contrariée par quelques individus. «On a dû exclure une équipe à cause du comportement d’un parent, qui a agressé un arbitre. Et ça, on ne laisse pas passer, c’est tolérance 0», raconte Patrice Gyger, avançant que «les parents gâchent la fête aux enfants».

Un entraîneur prive ses juniors de petite finale

Et les entraîneurs ne sont pas en reste. «Certains n’ont pas compris qu’on restait dans un tournoi bon enfant, regrette l’organisateur. Oui, il y a la Coupe du monde en même temps, on est dans un esprit de petit Mondial, mais là, les gens ont l’impression qu’ils y sont.»

En plein pendant l’entretien, un entraîneur exemplifie les propos de Patrice Gyger. Dans l’une des demi-finales des juniors F, le coach entre sur le terrain pour s’en prendre physiquement (le pousse au niveau du torse) à l’arbitre (un bénévole, junior du canton). D’autres bénévoles doivent intervenir. Et une fois le calme retrouvé sur le pré, c’est derrière la main-courante que les esprits s'échauffent. Des mamans s’invectivent, un papa interpelle un bénévole pour lui montrer la jambe de son petit, voulant prouver une faute plus tôt dans le match.

Au final, le club de l’entraîneur en question sera, à son tour, exclu du tournoi final. Les enfant, privés de petite finale, en font les frais.

La joie recouvre la rage

Heureusement, cela ne viendra pas complètement gâcher une fête qui s’est, dans l’ensemble, très bien déroulée. Sur les deux week-ends de tournoi, de nombreuses choses ont très bien fonctionné.

«On garde toujours le positif, la joie du sport, annonce Patrice Gyger. Pour nous, c’est le foot qui gagne au final. Ce n’est pas quelques parents ou entraîneurs qui vont nous faire tout arrêter.» L’organisateur réfléchit déjà à des solutions pour la prochaine édition: encore plus de prévention, pas de classement, plus de parents?

Juste avant l’orage, les cris de joie des enfants vainqueurs de leur finale résonnent. Ce sont bien ceux-ci qui resteront, bien plus que ceux de rage d’une poignée d’adultes.