Dans les villages, c'est aussi Graines de foot (des talus)

Graines de foot fait rayonner les juniors à travers tout le canton de Vaud. Même des plus petits villages ont le droit de participer à cette fête, à l'image de Donneloye ou Villars-Tiercelin.

Matthias Davet Journaliste Blick

Le week-end de Graines de foot ne sert pas qu'à mettre en avant les jeunes pousses du canton de Vaud. Les férus de géographie en profitent également pour réviser les petits villages du canton. Rances? Au nord d'Orbe et de Chavornay. Corcelles-près-Payerne? Facile, il y a un énorme indice dans le nom.

Samedi, quand on débarque du côté de Donneloye, le contraste est saisissant avec les infrastructures du Stade-Payerne, que l'on vient de quitter. Les gradins du Stade Municipal ont laissé place aux silos qui surplombent la pelouse. Deux des quatre terrains réglementaires sont situés une centaine de mètres plus bas, au stade d'entraînement du FC Donneloye. Les enfants doivent traverser la route pour s'y rendre. Mais le charme, lui, est imbattable pour ce Graines de foot (des talus).

«Une belle fête du village»

«Les deux principaux facteurs pour le bon déroulé de la manifestation concernent le temps, détaille Gianni Pourcelot, président du FC Donneloye. D'abord, on espère une météo clémente. Mais quand je mentionne le temps, je veux aussi parler de la disponibilité des bénévoles.» Pour un tournoi comme Graines de foot, le club en a besoin d'environ 60. «Il y a deux semaines, il nous manquait 25 personnes, mais elles sont arrivées dans le bon timing», précise, reconnaissant, Gianni Pourcelot.

La particularité du FC Donneloye, ce sont donc aussi ces deux terrains séparés à travers le village. «Il faut donc deux zones pour les boissons et deux jurys, qui communiquent entre eux avec des talkies-walkies», ajoute le président. Un système qui roule bien et qui permet au village de quasi doubler son nombre de résidants le temps d'une journée. Les 700 habitants ont en effet vu débarquer 333 joueurs, 60 coachs et environ 300 parents. «C'est une belle fête», sourit Gianni Pourcelot.

Le plus grand défi: le parking

À une vingtaine de minutes en voiture au sud, Villars-Tiercelin accueille un tournoi de juniors G. Le parking est plein et il faut stationner en bord de route avant de rejoindre le terrain, caché au cœur de la forêt. «Clairement, le parking est le plus grand défi», admet Didier Ochs, président du club du village, entre deux ravitaillements de glaces à l'eau.

Surtout que pour le FC Villars-Tiercelin, accueillir Graines de foot est une grande première. Depuis six ans, le Mouvement du Centre (Bottens, Cugy, Froideville, Poliez Pittet et Villars-Tiercelin) organise un tournoi. Pour la première fois et dans le cadre de ses 70 ans, ce dernier accueille donc des juniors de toute la région. «On a fêté notre anniversaire il y a deux semaines et on a pu garder toute l'infrastructure mise en place», explique le dirigeant en désignant la tente derrière le terrain.

Par contre, les juniors G sont la seule catégorie que le modeste stade du FC Villars-Tiercelin peut se permettre de recevoir. «Nous avons besoin que d'un seul terrain et c'est pour cette raison que nous avons postulé», précise Didier Ochs. Graines de foot, c'est aussi l'occasion de faire rayonner les plus petits clubs du canton.