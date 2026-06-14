Ce samedi, le FC Corcelles-Payerne et le Stade-Payerne ont chacun organisé un tournoi de Graines de foot. Les deux clubs vont mettre en place un groupement, dès la saison prochaine.

Matthias Davet Journaliste Blick

Cinq minutes de voiture. C'est le temps qui sépare les stades du FC Corcelles-Payerne et du Stade-Payerne. Et ce samedi, la région est bien mise à l'honneur puisque chacun des deux clubs accueille un tournoi Graines de foot, respectivement les juniors F et D.

L'infrastructure, elle, est bien différente. Se dressant à côté du terrain, à Corcelles-près-Payerne, une tente a été mise à disposition par le Cirque Pajazzo. Quelques centaines de mètres au sud, le Stade Municipal possède des tribunes, une piste d'athlétisme et de quoi accueillir des centaines de personnes. Si d'un côté, l'on se parque dans l'herbe, au bord de la route, de l'autre on peut tenter de trouver une place sur un parking officiel bien rempli. Deux mondes, donc.

«On les considère comme nos amis»

Mais dès la saison prochaine, les deux clubs vont se rapprocher, sous la forme d'un groupement. Chacun gardera son identité, mais des échanges de juniors ou même de joueurs actifs pourront avoir lieu. «Désormais, on les considère comme nos amis, se réjouit Luca Rapin, président de Corcelles-Payerne. Cette collaboration fait totalement sens.»

Pour le prouver, le dirigeant nous explique que les deux clubs n'évoluent pas sur la même planète. D'un côté, le Stade-Payerne possède une équipe en Première Ligue et a un vivier important, tant de juniors que de joueurs. «À Corcelles, on n'a parfois pas assez de joueurs pour former des équipes de juniors B ou C. À Payerne, il y en a trop.» Permettre aux uns de rejoindre les autres offre la possibilité à la région de s'améliorer en termes footballistiques.

«Beaucoup plus de jeunes de la région»

«Pour nous, c'était une évidence de se regrouper, on est un ensemble de personnes qui vivons ensemble», s'exclame Jean-Marc Dubey, président du Stade-Payerne. Alors qu'à une certaine époque, une guerre de clocher pouvait avoir lieu entre les deux entités, le dirigeant promet que tout cela est bien terminé: «Il y a parfois eu un sentiment de surprise, notamment de la part d'anciens supporters… surtout parce qu'on a réussi à s'entendre (rires). Mais pour moi, c'était normal.»

Sans mettre de pression à son nouveau club partenaire, Jean-Marc Dubey espère rapidement que l'équipe du FC Corcelles-Payerne parviendra à monter en 3e ligue, afin d'offrir un nouveau terrain de jeu à tout type de niveau. «Le but, à terme, est d'intégrer beaucoup plus de joueurs de la région à notre équipe de Première Ligue», promet le président.

Toutefois, avant de mettre le football des actifs en avant, Jean-Marc Dubey veut se concentrer sur la jeunesse avec ce rapprochement. «On ne doit jamais dire non à un enfant qui veut jouer au football», s'exclame-t-il, en rapport au manque de place qu'il peut y avoir dans son club. Avec ce rapprochement avec Corcelles, cela ne devrait plus être le cas. D'ailleurs, en cette journée de Graines de foot, les deux entités se sont déjà rapprochées, sans même le savoir. Poulet curry et riz étaient au menu pour les deux tournois. Les grands esprits (culinaires) se rencontrent.