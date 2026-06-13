Graines de Foot s'est ouvert samedi, aux aurores, simultanément sur 23 pelouses du canton de Vaud. Au FC Azzurri Lausanne, on travaille sur l'événement depuis des mois déjà.

Thomas Freiburghaus Journaliste

7h30 du matin, en direction du centre sportif de Chavannes. Les étudiants se rendant à l’Unil pour leur examen du samedi croisent d’autres apprenants, bien plus petits, à contre-courant. Ces derniers ont sept ou huit ans et sont des étudiants du ballon rond. Tous se rendent à leur Mondial à eux, le tournoi Graines de Foot.

Sur les terrains de la ville, le FC Azzurri Lausanne organise l’un des 23 tournois du jour. Les juniors F de nombreux clubs du canton de Vaud sont déjà là, sautillant et pleins d’énergie pour un samedi bien matinal. On reconnaît, pêle-mêle, les Oranges du Racing Club Lausanne, les Bleus de Lausanne Nord Academy ou les Rouges de Dardania Lausanne. Ils seront bientôt incognito sous les t-shirts de couleurs de l’événement.

«Je suis arrivé à 5h45»

À une demi-heure du coup d’envoi, alors qu’on pensait assister aux derniers préparatifs, tout est déjà prêt ou presque pour les débuts de Graines de Foot. Les tentes sont montées, les tables recouvertes des nappes en plastique à l'effigie de la banque sponsor de l’événement, la buvette sert déjà des cafés.

Et pour cause, les quelque 25 bénévoles du FC Azzurri LS sont au four et au moulin depuis un bon bout de temps. «Je suis arrivé ici hier à 10h45 et reparti à 23h, avance Bruno Sorace, président des juniors du club italophone. Ce matin, je suis arrivé à 5h45, seul, pour tirer les lignes électriques.» Les buts ont été déplacés pour former quatre petits terrains sur un grand, les lignes tracées, la scénette des officiels installée. «On a tout mis en place, ça fait les bras», rigole Bruno Sorace.

L’organisateur principal travaille sur cette journée «depuis trois mois et demi». Une implication de tous les jours, pour le bonheur des enfants avant tout. Le FC Azzurri Lausanne n’a pas cherché à faire des sous à tout prix et prône le fair play, partout. «Depuis qu’on a repris les juniors avec ma femme, c’est la première chose qu’on a mis en place. La base, c’est le respect», explique Bruno Sorace, entre deux dialogues avec ses bénévoles. «Désolé de te déranger, on n’a qu’une friteuse», s’inquiète un membre du «staff». «Ça va les arbitres?», lance l’organisateur à ses juniors C.

Un festival de foot

À 8h tapantes, le tournoi commence, les équipes sont en place, échauffements terminés. Les coups d'envoi simultanés sont donnés. Quatre matches se déroulent à la fois, des dizaines de bambins, maillots de toutes les couleurs, courent derrière ce ballon que Bruno Sorace aime tant.

«J’ai connu ça en Italie, les dimanches matin, souffle-t-il, nostalgique. C’était un festival de foot.» Celui du football junior vaudois est lancé, à Chavannes-près-Renens comme sur de nombreuses pelouses du canton, du district de Nyon à celui d'Aigle, avec un détour par la Broye ou le Nord vaudois.