À Rances, enfants et légendes vont se côtoyer

Ce samedi, le FC Rances va fêter son quarantième anniversaire. L'occasion de mettre sur pied un tournoi Graines de foot, un match de légendes et la diffusion de Suisse - Qatar. Ambiance garantie.

Matthias Davet Journaliste Blick

Samedi, la journée des dirigeants du FC Rances sera très, très chargée. Dès 6h du matin, les plus courageux seront déjà au stade, afin de mettre en place les dernières infrastructures pour Graines de foot. Le désormais traditionnel tournoi dédié aux jeunes joueurs vaudois se disputera également dans le Nord vaudois, avec des juniors E qui viendront taper dans la balle dès 8h.

Organiser un tournoi Graines de foot prend déjà de l'énergie – même si c'est officiellement la fondation ObVest qui chapeaute le tout, en collaboration avec le FC Rances. Toujours est-il qu'on a vu les choses en grand pour cette journée du samedi. Les hostilités ne vont pas se terminer vers 17h30, au dernier coup de sifflet final. Après cela, la fête va continuer. Cette année, le club vaudois célèbre en effet ses 40 ans et, pour l'occasion, il a décidé de mettre les petits plats dans les grands (et pas seulement avec un repas roastbeef/frites dès 18h30).

En hommage au papa des Margairaz

À 18h, les anciennes gloires du FC Rances vont affronter une équipe d'anciens internationaux suisses ou joueurs professionnels. Pêle-mêle, on peut citer Anthony Favre, Steve von Bergen, Alexandre Alphonse, Johan Vonlanthen ou Xavier Margairaz. L'idée vient de ce dernier.

«À la base, on imaginait un match interne entre les anciens du FC Rances, explique Mathieu Marendaz, son président. Puis, Xavier et son frère Sacha ont voulu monter une équipe de copains, pour rendre hommage à leur papa décédé.» C'est comme cela que l'affiche s'est mise sur pied.

Une philosophie familiale

Ainsi, la fête devrait être belle du côté du Nord vaudois, avec un beau rapprochement entre deux générations. «Oui, même si la plupart des enfants n'étaient pas nés quand ces anciennes gloires jouaient au foot, sourit Mathieu Marendaz. Après, cet événement ressemble bien à notre club, qui est tourné vers la famille.»

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Hasard du calendrier, le soir de Graines de foot, la Suisse va faire son entrée dans la Coupe du monde 2026, face au Qatar. Comme si la journée n'était pas assez chargée ainsi, le FC Rances a décidé de le diffuser chez le voisin de la buvette, qui possède un hangar. «Le but, c'est que toute cette journée se passe sans accroc et que tout le monde prenne un maximum de plaisir», se réjouit le président du club vaudois depuis cinq ans, qui devrait être aligné en attaque au sein de son équipe. Histoire d'être vraiment bien épuisé à la fin de la journée.