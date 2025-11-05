Au sein de l’immense Aspire Zone, huit terrains et des tribunes éphémères accueillent la jeunesse du football mondial. Entre gigantisme et simplicité, le Qatar signe un tournoi à taille humaine.

A Doha, un air de Graines de foot souffle sur le Mondial

A Doha, un air de Graines de foot souffle sur le Mondial

1/5 Les terrains ne peuvent pas être utilisés comme excuse par les joueurs lors du Mondial M17. Photo: FIFA via Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

Après une Coupe du monde 2022 organisée dans le faste, avec la construction de huit stades flambant neufs, le Qatar est revenu à quelque chose de plus modeste. Il faut dire que le changement de catégorie l’y oblige. Ce ne sont pas les stars mondiales du football qui s’affrontent à Doha en ce mois de novembre, mais bien leurs héritiers potentiels. Ceux qui, dans quelques années, feront peut-être vibrer le monde du ballon rond.

L’organisation n’en est toutefois pas moins impeccable, et le cadre pas moins impressionnant. Même si les tribunes construites pour ce Mondial junior ne sont qu’éphémères, le décor reste grandiose. À deux pas du Khalifa International Stadium, enceinte de 45'857 places qui accueillera la finale le 27 novembre, huit terrains ont été aménagés au sein de l’immense complexe sportif Aspire Zone construit au début du siècle. Tous disposent d’environ un millier de places assises, souvent prises d’assaut lorsque l’une des équipes sud-américaines entre en scène.

«Les terrains sont parfaits», se réjouit le Valaisan Adrien Llukes. Photo: FIFA via Getty Images

Un air de Graines de foot

Chose assez amusante, ce tournoi international rappelle, par certains aspects, un événement bien plus modeste mais tout aussi cher à ses participants: Graines de foot, organisé chaque année dans le canton de Vaud. Comment est-ce possible? Par sa simplicité. Depuis la tribune d’un terrain, on peut jeter un œil sur celui d’à côté — voire sur celui situé en diagonale. Il était ainsi possible, ce mardi, d’entendre les chants des supporters indonésiens sur le terrain n°7 tout en assistant, sur le n°4, à la large victoire - surprise - du Venezuela face à l’Angleterre (3-0).

Autre image familière: les joueurs se rendant sur leur terrain à pied, sac à dos sur les épaules, traversant le complexe parmi les visiteurs. Ce Mondial n’a pourtant rien d’amateur. D’un point de vue footballistique, il réunit même tous les ingrédients d’un tournoi de haut niveau. À commencer par des pelouses d’une qualité qui ferait rêver bien des clubs suisses, même en Super League. Dans l’Aspire Zone, entretenue par une véritable armée de jardiniers, impossible de rejeter la faute sur une bosse du gazon après un contrôle ou une frappe manquée. Ici, le terrain ne pardonne rien.

«Tout est exceptionnel»

«On joue sur des terrains parfaits», se réjouit Adrien Llukes, visiblement impressionné, mais pas complètement surpris, par la qualité des infrastructures mises à disposition. «Tout est exceptionnel. On ne peut que bien faire dans ces conditions.»

L'immense complexe sportif de Doha, ici en 2013, accueille la Coupe du monde M17 2025. Photo: Bongarts/Getty Images

Même son de cloche du côté du sélectionneur Luigi Pisino, fasciné par la transformation du site. «Je suis venu ici au mois de mai pour le tirage au sort: il n’y avait pas de décorations, pas de tribunes, rien que de l’herbe autour des terrains. En revenant maintenant, c’est tout simplement exceptionnel. Les conditions sont idéales pour un tournoi de qualité. On en profite», souffle le Genevois qui a entamé son aventure par un large succès face à la Côte d'Ivoire ce mardi devant une trentaine de supporters de la Nati (4-1).

Si l’équipe de Suisse ne cache pas son admiration pour les terrains annexes de l’Aspire Zone, nul doute qu’elle espère découvrir, lors de la finale, le grand stade de plus de 45'000 places.