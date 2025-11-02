Deux jeunes talents du Lausanne-Sport à l’assaut du monde

Deux talents du Lausanne-Sport, Ethan Bruchez et Jérémie Barererwa, s’envolent avec la Suisse M18 pour le Mondial au Qatar. Entre fierté, ambition et rêve d’exploit, les deux jeunes vivent déjà une aventure unique.

1/4 Ethan Bruchez s'entraîne régulièrement avec la première équipe du Lausanne-Sport. Jeudi, il était à Malte pour la rencontre de Conference League. Photo: Lausanne-Sport

Bastien Feller Journaliste Blick

Dimanche dernier, l’équipe de Suisse s’est envolée pour Dubaï afin d'y préparer la Coupe du monde M17 qui aura lieu à Doha, du 3 au 27 novembre. Parmi les joueurs sélectionnés par Luigi Pisino figurent deux joueurs du Lausanne-Sport: Ethan Bruchez et Jérémie Barererwa (tous deux de la classe 2008).

«Jouer cette compétition avec un coéquipier du club, c’est une fierté. Voir qu’on n’est pas le seul, que le club travaille bien avec les jeunes de son académie, ça fait plaisir», sourit Ethan Bruchez, quelques jours avant le grand départ.

«J’ai crié d’excitation»

Si le milieu offensif, qui a déjà goûté à la Super League avec le LS (8 minutes disputées face à Winterthour le 12 avril), était attendu dans cette sélection, l’attaquant ne l’était pas forcément. Et pour cause: Jérémie Barererwa, qui n’a pas été conservé par le Servette FC en M15, n’a connu sa première convocation avec la Nati qu’en août.

«C’était pour un camp d’entraînement à Macolin, raconte-t-il. Tout s’était extrêmement bien passé. Ils m’ont bien intégré, tout le monde a été gentil avec moi. Ensuite, pour le rassemblement de septembre, j’ai été convoqué, mais je me suis blessé à la cuisse. Du coup, je n’ai pas pu me présenter à un tournoi qu’ils ont remporté. Et là, en octobre, j’ai été de nouveau appelé, ça s’est bien passé.»

Ethan Bruchez est considéré comme le plus grand talent du Lausanne-Sport.

Si bien que le Genevois, qui a signé son premier contrat professionnel avec le LS mi-octobre, a été convoqué pour disputer la Coupe du monde. «J’ai crié d’excitation quand j’ai reçu la liste», rigole l’attaquant du LS, qui confie que l’attente entre la fin du rassemblement et la publication des sélectionnés a été «stressante». «Je n’ai pas lâché mon téléphone.»

Plusieurs stars du football ont disputé ce Mondial

L’équipe de Suisse entamera son aventure mardi à Doha, après s’être testée une dernière fois face au Maroc mercredi à Dubaï (défaite 0-2). «J’attends le premier match avec beaucoup d’impatience et je suis très heureux», ajoute de son côté Ethan Bruchez, lequel attend forcément beaucoup de ce tournoi. «Même si c’est une Coupe du monde M17, ça reste la compétition d’une carrière, d’une vie. Le foot, ça va très vite. Ça peut très vite changer.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Tous les deux n’oublient pas que de grands noms ont participé à ce tournoi par le passé: Ronaldinho, Neymar, Manuel Neuer, Pedri, Toni Kroos, André Iniesta, Phil Foden, … «Une compétition comme ça est la meilleure chose qui puisse arriver pour progresser et pour montrer de quoi on est capable à l’échelle mondiale. On n’y va pas pour s’amuser. Oui, le plaisir est important, mais on y va pour du sérieux, pour gagner», poursuit Ethan Bruchez, qui estime que l'équipe a les moyens de réaliser de belles choses au Qatar.

«Notre objectif final, c’est bien sûr de remporter le tournoi», conclut Jérémie Barererwa. Le football suisse ne demande que ça.