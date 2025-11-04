Sans soucis, l'équipe de Suisse surclasse la Côte d'Ivoire

Dominateurs d’entrée, l'équipe de Suisse a parfaitement lancé sa Coupe du monde M17 en surclassant la Côte d’Ivoire (4-1). Les joueurs de Luigi Pisino peuvent déjà viser la qualification pour les 16es de finale face à la Corée du Sud vendredi.

Giacomo Koloto a inscrit le 3e but suisse à Doha ce mardi. Photo: SFV/ASF

L'équipe de Suisse, qui rêve de marcher sur les traces de la formation de Dany Ryser, couronnée en 2009, est entrée de la meilleure des manières dans sa Coupe du monde M17 au Qatar. Opposés à la Côte d'Ivoire pour leur premier match de la phase de groupes, les Helvètes se sont même assuré la victoire dès la première période. Une frappe lointaine de Gil Zufferey, défenseur central et capitaine, permettait aux Rougets de valider leur très bonne entame de match (12e). Adrien Llukes, en deux temps sur un penalty confirmé par la VAR, donnait ensuite deux longueurs d'avance quelques minutes avant la pause (41e).

Le tout, il faut le dire, avec l'aide bien involontaire du gardien Christ Kouassi. Mais qu'importe, puisque ces deux réalisations venaient donc récompenser les très bonnes intentions du camp helvétique. Entrés dans le match avec beaucoup d'envie et de détermination, les joueurs de Luigi Pisino prenaient ainsi rapidement le dessus sur une équipe ivoirienne pas aussi rodée sur le plan technique notamment.

Billet pour les 16es validé vendredi contre la Corée?

Sauf que bien qu'inférieurs, Bassiriki Diabate et son staff pouvaient compter sur leur numéro 20, Hubert Yao. Les rares incursions des Eléphants dans le camp venaient en effet de ses exploits individuels. Rapide, il prenait de vitesse le couloir droit de la défense suisse et touchait le poteau sur sa seconde tentative (29e). Et c'était encore lui qui poussait le Lausannois Theodore Pizarro à la parade juste avant le thé (45e +4). L'équipe de Suisse était donc avertie qu'il lui faudrait redoubler de vigilance lors de la seconde période pour ne pas se laisser surprendre.

Et forcément, ce sont les Ivoiriens qui entraient le plus fort dans la seconde période, aidés par un triple changement de leur staff. Mais après avoir laissé passer l'orage, l'équipe de Suisse a pu inscrire le troisième par Giacomo Kaloto au bout d'un contre parfaitement mené (53e). De quoi permettre à Luigi Pisino de commencer à penser au deuxième match de groupes en faisant deux changements: Adrien Llukes laissait sa place à Sandro Wyss alors que Jérémie Barererwa prenait le poste de Nevio Scherrer. Pas de quoi toutefois faire ralentir la machine suisse qui inscrivait un quatrième but sur une très belle frappe de Jill Stiel (67e).

Première réussie pour la Nati, qui concédait tout de même la réduction du score par Hubert Yao, encore lui, à la 81e. Prochain rendez-vous vendredi face à la Corée du Sud, avec la qualification pour les 16es déjà en ligne de mire.