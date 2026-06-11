Thomas Freiburghaus Journaliste

Ces deux prochains week-end, le canton de Vaud vibrera non seulement au rythme de la Coupe du monde, mais aussi (et surtout, pour les plus jeunes) à celui du fameux tournoi Graines de foot. Une compétition organisée par l'ACVF depuis 2001, se déroulant aux quatre coins du canton, qui rassemble plusieurs centaines d’équipes et plusieurs milliers de juniors.

À trois jours de la plus grande manifestation de football junior du canton, Patrice Gyger, responsable de l’organisation de Graines de foot, prend le temps de détailler son tournoi, entre deux coups de fil avec les clubs organisateurs.

Demandez le programme

«Ce samedi, le 13 juin, les tournois de qualifications pour tous les garçons (D-7, E, F et G) auront lieu. Et cette année, les filles (FF11 et FF14) auront un tournoi à elles, à Echallens le dimanche 14 juin. Le tournoi final aura lieu le dimanche 21 juin à Gland. Il réunira vingt équipes de F, seize de E, neuf de D-7, ainsi que quatre de FF11 et quatre de FF14. Sans oublier le tournoi des personnes en situation de handicap. C'est une volonté de notre part de les inclure ce jour-là.»

Plus de 7500 (!) enfants

«On accueille un peu moins d’enfants cette année, puisqu’on a enlevé la catégorie D-9. On s’est dit que Graines de foot, c’était vraiment pour le foot des enfants. Là, ça virait sur les adolescents, où il y a un peu plus de problèmes dans les tournois. On aura donc des enfants nés entre 2013 et 2022. Avec tout de même plus de 700 équipes et plus de 7500 enfants engagés.

Pour les filles, elles font partie du football à part entière. L’année dernière, elles avaient déjà un tournoi de qualification et on les avait intégrées aux équipes de garçons en finale, mais elles n’avaient que peu de chances de gagner. Donc on a eu envie de leur dédier un tournoi final rien que pour elles.

Pour les personnes en situation de handicap, ils ont le même plaisir à jouer au foot que les autres. Et il y a de très bons joueurs, c’est intéressant à regarder. Pour nous, c’était important de faire ce tournoi le jour des finales. On invite les gens présents à Gland à y jeter un coup d’œil. C’est là qu’on voit que le foot est ouvert à tous, que chacun peut le pratiquer.»

Une organisation colossale

«On a fini l’édition précédente fin juin 2025. Et après, on a commencé directement au mois d’août, avec les premiers contacts pour cette édition. De septembre à novembre, on discute avec les clubs, ils s’inscrivent. Et après on attend janvier pour organiser la suite.

Il y a 23 sites. C’est entre 50 et 60 bénévoles par tournoi, sans compter les arbitres. Donc il y a presque une centaine de bénévoles pour les grands tournois, la moitié pour les petits. Pour la finale, on aura environ 150 bénévoles le jour J, une vingtaine d’arbitres, une dizaine de personnes de la commission des juniors de l’ACVF sur place pour entourer. C’est aussi un gros bateau.

Nous, on ne s’occupe pas tellement de ce qui se fait sur place, ça c’est les clubs qui organisent. Ils ont un cahier des charges. Nous, on les conseille. Il y a des clubs qui n’ont jamais organisé et qu’on aide un peu plus. On passe pas mal de coups de téléphone et on se déplace pour aider le jour-même.»

Des émotions gravées à jamais

«C’est un tournoi important, auquel les jeunes se réjouissent de participer. C’est un peu le Mondial des enfants, surtout en cette année de Coupe du monde. Depuis quelques mois, on entend beaucoup parler de Graines de foot chez les juniors. J’entraîne encore des jeunes et ils veulent tous y participer, revenir avec le t-shirt et la médaille. C’est un tournoi dont on se rappelle pour toujours.

Moi-même, j’y ai participé étant jeune. On a aussi des anciens pros qui ont fait Graines de foot et partagent leur expérience avec les enfants: 'Moi aussi, j’ai fait le tournoi et aujourd’hui, je suis pro.'»