Ce dimanche, Graines de foot va marquer une nouvelle page de son histoire. Un tournoi dédié uniquement aux filles va être organisé à Echallens.

Matthias Davet Journaliste Blick

L'Euro féminin a marqué tout un pays l'été dernier. Dans les quatre coins de la Suisse, le football a été mis à l'honneur et tout le monde a apprécié l'expérience. Ce dimanche, du côté d'Echallens, il pourrait y avoir une ferveur retrouvée puisque, pour la première fois de son histoire, Graines de foot va mettre sur pied un tournoi uniquement dédié aux juniors féminines.

«L'ACVF nous a contactés et nous demandé si nous étions d'accord d'organiser cela, nous explique au bout du fil David Tenthorey, directeur sportif du FC Echallens. Ça faisait du sens puisque nous possédons une section féminine qui se développe de plus en plus.» Il faut dire qu'à Echallens, 20% des membres sont des filles. «On est à environ 140 licenciées chaque année» apprécie le dirigeant.

Une approche un peu différente

Organiser le plus grand tournoi de foot féminin sur le sol suisse depuis l'Euro a donc été une évidence pour le FC Echallens. «On a sauté sur l'occasion», appuie David Tenthorey. Ce dimanche, 10 équipes de FF11 et 16 de FF14 vont donc se retrouver sur les terrains au nord de Lausanne.

«Je m'en réjouis car l'approche sera un peu différente, appuie le directeur sportif. L'accent va davantage être mis sur le plaisir de jouer, de se retrouver, plutôt que sur la pression de la victoire.»

«Ce n'est pas de l'inclusivité»

Du côté de Graines de foot, on est évidemment satisfait de mettre en place une telle compétition. «Pour moi, les filles, ce n'est pas de l'inclusivité. Elles font partie à part entière du football aujourd'hui», s'exclame Patrice Gyger, responsable de la manifestation.

Pour l'organisation du FC Echallens, cela change un tout petit peu la donne puisque le club va donc organiser deux tournois en parallèle. «Il va falloir jongler entre les deux puisqu'il n'y a pas le même nombre de matches», précise David Tenthorey. Mais il ne s'en inquiète pas. Echallens a l'habitude d'accueillir des tournois Graines de foot et, quoiqu'il en soit, il pourra se targuer d'avoir marqué l'histoire de la manifestation ce dimanche.