Il reste deux matches à Anthony Sauthier et Yverdon Sport pour garder leur place en Super League. Photo: Pius Koller

Bastien Feller Journaliste Blick

Yverdon Sport retombe à la dernière place de Super League neuf mois et demi après l'avoir quittée. C'était au soir de la sixième journée, après une victoire 2-1 face à Grasshopper. Ce mercredi, face à ces mêmes Sauterelles au Letzigrund, YS aura implosé pour retrouver le rôle de lanterne rouge au pire des moments (5-0).

«Il faudra gagner à Winterthour», avertit à juste titre Anthony Sauthier, bien conscient que l'heure n'est pas aux calculs côté yverdonnois. Il reste donc deux rencontres à YS pour espérer un maintien en Super League. Pour cela, il devra sans doute espérer faire le plein de points pour ne pas dépendre des résultats de ses concurrents directs. Ce d'autant plus que sa différence de but, -29, est moins bonne que celle de ses concurrents (Winterthour -27 et Grasshopper -11).

«On va s'en sortir en groupe»

Le groupe, qui reste désormais sur huit matches sans victoire (4 défaites), y croit-il encore? «Bien sûr. Franchement, celui qui n'y croit pas, que ce soit tel ou tel joueur, qu'il le dise au coach et qu'il rentre à Yverdon. Mais là, je pense qu'il n'y a que des joueurs qui y croient. Même si c'est compliqué, car on est dans une spirale négative. Et comme je l'ai toujours dit depuis le début de ma carrière, une spirale négative, c'est très compliqué d'en sortir. Ce n’est pas un joueur seul qui nous sortira de là, c’est le groupe», affirme le latéral.

En conférence de presse, Paolo Tramezzani, calme malgré la situation et certains faits de jeu, s'est également affiché combatif. «J'y crois, je crois en ces gars et au fait que nous allons nous sauver», lançait-il, naturellement touché par l'issue de la rencontre. «Nous devons accepter cette défaite qui fait très mal.»

Une expulsion qui coûte cher

Déjà privé de Varol Tasar, qui s'est déchiré un ligament croisé face à Sion samedi, le staff yverdonnois devra également se passer de Ronaldo Tavares. La faute à deux cartons jaunes reçus pour deux fautes aussi évitables qu’incompréhensibles entre la 2e et la 5e minute de jeu. Le tournant du match? «Je ne veux pas prendre cela comme une excuse», coupe Paolo Tramezzani, lequel avait tenté de relancer son attaquant dans l'espoir qu'il puisse combiner avec Antonio Marchesano. Mal lui en a pris.

Reste que l'entraîneur italien et Anthony Sauthier prennent davantage le but encaissé quelques secondes après l'expulsion comme le véritable tournant de la rencontre. «Cela nous tue», lâche le latéral. «On ne doit pas le prendre. On est à dix, on sait que cela va être compliqué. Mais on peut potentiellement ramener quelque chose et on y croyait. Et après, ils mettent ce superbe but dans la lucarne, puis ce tir contré. Sur trois frappes, ils mettent trois buts. Frustration, tristesse, tout se mélange après ce match.»

Yverdon, attendu à 18h samedi à la Schützenwiese, devra donc rapidement relever la tête. Mais d'ici-là, le groupe restera dans la région zurichoise. Un point positif, estime Anthony Sauthier. «On pourra travailler sur ce qu'on a fait ce soir, se dire les choses, si certains joueurs ont besoin de s’exprimer. Je pense que c'est très bien.»