1/4 Fabio Celestini se réjouit de son premier titre de champion avec le FC Bâle. Photo: Urs Lindt

Lucas Werder

Le fils de Fabio Celestini a été confronté à un dilemme dimanche après-midi. Devait-il faire deux heures de train de Lausanne jusqu’à Bâle pour rejoindre son père et fêter le titre du FCB? Après tout, il fallait compter sur le fait que Servette égare des points à YB pour espérer faire la fête. Mais sur les conseils de son père, le jeune homme de 25 ans a finalement fait le voyage. Et il a bien fait!

Il a pu assister au premier titre de champion de Fabio Celestini avec le FC Bâle. «La fête sur le balcon a été le plus grand moment de mes 33 ans de football professionnel. Plus beau aussi que tout ce que j’ai pu vivre en tant que joueur», assurera le Vaudois deux jours plus tard. «Je n’ai jamais vécu une telle relation avec les fans, y compris sur le plan émotionnel, nulle part ailleurs.»

Fabio Celestini explique aussi qu’il a mis à profit le temps écoulé depuis la grande fête du titre pour réaliser ce que lui et son équipe avaient accompli. «Bâle a été pour moi le plus grand défi de ma carrière», résume-t-il. Il faut dire que le Lausannois avait pris un risque en prenant les rênes d’un club qui était alors lanterne rouge de Super League à l’automne 2023. Un an et demi plus tard, il peut se réjouir du premier titre de champion de sa carrière.

Il ne pense pas encore à son avenir

«Si tu ne penses qu’aux résultats, le voyage n’est pas très agréable», assure l’entraîneur. «Mais si tu crois au voyage lui-même, c’est un sentiment incroyable quand tu arrives à destination.» Ce voyage va-t-il se prolonger en direction d’un doublé? Le Vaudois restera-t-il à la barre la saison prochaine? Interrogé sur ses projets pour cet été, Fabio Celestini répond avec un grand sourire qu’il n’a pas encore réservé ses vacances: «Ma femme est en colère», rigole-t-il. «Mais j’aimerais bien aller à la mer.»

En revanche, il ne souhaite pas parler de ses projets professionnels. «Pour l’instant, je ne suis pas en mode de réflexion sur mon avenir», assure Fabio Celestini. Avant de penser à la suite, c’est à lui de faire le voyage en direction de Lausanne ce mercredi, pour y affronter le LS à la Tuilière (20h30).