Après le 0-0 entre Servette et YB dimanche, le FC Bâle est officiellement champion de Suisse! Les joueurs ont suivi le match tous ensemble depuis une loge du Parc Saint-Jacques et se dirigent désormais vers le centre-ville pour célébrer avec les fans.

1/6 Le FC Bâle est champion suisse 2024/2025. Photo: keystone-sda.ch

Lucas Werder

Ce que Fabio Celestini avait annoncé tard samedi soir est devenu réalité dimanche à 18h21: le FC Bâle est champion de Suisse! Comme Servette n'a pas pu battre YB, le titre ne peut mathématiquement plus échapper au FC Bâle à trois matches de la fin. Cette ville folle de football a dû patienter huit ans avant d'obtenir son 21e titre, mais le prestigieux trophée est désormais de retour au bord du Rhin.

Mais il faudra encore attendre avant de pouvoir le présenter aux fans sur la fameuse Barfüsserplatz, le lieu habituel des célébrations. Ce n'est qu'à l'issue du dernier match de la saison, le 24 mai à domicile contre Lucerne, que le capitaine du FC Bâle Xherdan Shaqiri pourra soulever la coupe de champion. Mais les Rhénans font bien sûr déjà la fête, y compris à la «Barfi».

Les joueurs ont suivi le match dans un lieu tenu secret

Dans la nuit de samedi à dimanche, les joueurs du FC Bâle ont déjà bien arrosé leur titre de champion, déjà presque acquis à ce moment-là. «Ce sera le meilleur voyage de retour de ma carrière au FC Bâle», avait annoncé Xherdan Shaqiri avant de monter dans le bus de l'équipe bâloise après la victoire 5-2 à Lugano. Et son coéquipier Dominik Schmid a annoncé: «Cette nuit, c'est sûr, je ne vais pas dormir!».

La deuxième nuit blanche d'affilée menace désormais. Dimanche après-midi, toute l'équipe bâloise s'est réunie pour suivre le match entre Servette et YB. «Nous porterons des lunettes noires et jaunes», a promis Dominik Schmid, pour porter chance aux Bernois. L'endroit où les joueurs se retrouveront pour ouvrir les premières coupes de champagne peu après le coup de sifflet final du match de dimanche reste encore secret. Xherdan Shaqiri révèle toutefois: «C'est tout près de la Barfi. Le bus sera prêt pour que nous y arrivions le plus vite possible».

Peu après, on apprend que l'équipe a suivi le match entre Servette et YB dans une loge du parc Saint-Jacques.

D'abord l'Eurovision, puis la fête avec les fans

Dès samedi soir, le club avait informé par ses canaux de la possibilité de célébrer spontanément le titre de champion. L'équipe devrait arriver au plus tôt à 20h30 à la Barfüsserplatz. Mais les premiers supporters s'étaient déjà mis en route pour le centre-ville de Bâle juste après la fin du match de Servette à 18h30.

L'attente jusqu'à l'arrivée des héros devrait de toute façon être facile à combler. En raison du concours Eurovision de la chanson, des concerts auront déjà lieu ce week-end sur la Barfüsserplatz. Mais en raison de la fête spontanée du FC Bâle, le programme se terminera à 19h30. Place aux champions de Suisse!