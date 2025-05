Un petit Servette FC prend un point face à Young Boys

Servette a été bousculé par Young Boys ce dimanche. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Une semaine après sa claque reçue face à Bâle, Servette recevait ce dimanche Young Boys avec pour mission de relever la tête. Mais également de prendre des points face à cet adversaire direct à la deuxième place du classement, synonyme de qualification pour les tours préliminaires de la prochaine Ligue des champions.

Dans le même temps, devant leur télévision, les Bâlois pouvaient espérer fêter un premier titre de champion depuis 2017 si le SFC ne prenait pas plus d'un point face aux Bernois.

Servette souffre, mais Mall est vigilant

La première mi-temps aura été à sens unique. Ou presque. Et les Genevois, privés d'Alexis Antunes (suspendu), pouvaient s'estimer heureux de rentrer à la pause sur un score nul et vierge tant YB se montrait dominant. Mais Thomas Häberli pouvait compter un très bon Joël Mall, auteur de plusieurs arrêts importants. Notamment devant un Darian Males qui pouvait s'avancer seul devant lui (31e).

Et lorsque ce n'était pas l'international chypriote qui s'interposait (cinq arrêts en première période), c'était Urs Schnyder qui annulait l'ouverture du score adverse, signée Zachary Athekame, après visionnage des images (2e). Les Bernois se baladaient donc sur le terrain d'un SFC toujours en retard dans les duels, incapable de montrer le moindre signe de révolte. Seul Miroslav Stevanovic, sur une volée de 20 mètres sortie un peu de nulle-part, forçait Marvin Keller à la parade.

Les Grenat se montrent enfin dangereux

Le début de seconde période, avec les 22 mêmes acteurs, partait sur la même dynamique, Darian Males obligeant Joël Mall à la parade dès la 49e. Puis devant Chris Bedia (54e). Dans la foulée, une nouvelle passe manquée de Keyan Varela, préféré ce dimanche à Dereck Kutesa, faisait tomber les premiers sifflets d'une partie du public grenat. Il faut dire que malgré la pause, les Servettiens ne revenaient pas des vestiaires avec de nouvelles ambitions.

Une mésentente entre Zachary Athekame et son gardien Marvin Keller remettait cependant les Grenat dans le match. Keyan Varela manquait le cadre sur l'action, puis, quelques secondes plus tard, Timothé Cognat touchait le poteau (58e). Servette mettait ensuite le feu dans la surface bernoise durant plusieurs minutes. Yoan Severin, en bonne position à quelques mètres du but après une bonne remise d'Enzo Crivelli, manquait le cadre (60e).

La fête peut démarrer à Bâle

La dernière demi-heure était ensuite plus équilibrée, mais chacune des deux équipes pouvait bénéficier d'une balle de match. D'un côté, Darian Males passait une nouvelle fois très près d'ouvrir le score (68e), et de l'autre, c'est Miroslav Stevanovic qui, bien servi par un Dereck Kutesa tout juste entré en jeu devant 11'430 spectateurs, voyait sa frappe être repoussée par Marvin Keller (91e).

Score final 0-0 donc. Un nul qui fait néanmoins un gagnant: le FC Bâle, qui peut débuter les festivités.