Kaly Sène a ouvert la marque pour le Lausanne-Sport ce dimanche à Lucerne. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ludovic Magnin a eu raison d'écouter Mario Gomez et Miroslav Klose, qui lui répétaient qu'il ne fallait jamais sortir du onze un attaquant qui avait marqué le week-end précédent: sur la base de cette règle non-écrite, mais bien réelle, le coach du LS a ainsi titularisé Kaly Sène ce dimanche à Lucerne et son attaquant sénégalais lui a rendu cette confiance en ouvrant le score à la 59e, très bien servi par Teddy Okou. Lausanne était en route pour une victoire essentielle dans sa course à l'Europe, mais s'est fait rejoindre à la 81e, la faute à Adrian Grbic, toujours aussi clinique devant le but.

Noë Dussenne déclare forfait à l'échauffement

La journée avait commencé par un coup dur pour le LS, avec le renoncement, à l'échauffement, du défenseur central Noë Dussenne, pourtant annoncé comme titulaire. Le Belge, touché au pied, a déclaré forfait à une trentaine de minutes du coup d'envoi et Ludovic Magnin a alors décidé, in extremis, de titulariser Karim Sow en défense centrale à côté de Kevin Mouanga.

Juste avant le match, d'ailleurs, les fans du FC Lucerne avaient préparé un tifo absolument magnifique, comme pour mieux souligner encore l'importance de ce rendez-vous de la 33e journée. Un travail colossal a été effectué de leur part pour habiller tout le stade avec des banderoles allant du toit à la pelouse tout le long des quatre tribunes. Du très bon travail. Au total, ce sont 11'485 personnes qui ont trouvé le chemin du stade en ce dimanche ensoleillé, dont environ 500 Lausannois, dans une ambiance parfaite.

Trop de mauvais choix en première période pour le LS

La première période a été légèrement dominée par un Lausanne-Sport bien organisé et bien en place, mais trop peu efficace et dangereux offensivement. Teddy Okou, Kaly Sène et Fousseni Diabaté ont eu plusieurs ballons intéressants à négocier, mais n'ont pas toujours effectué les bons choix, pour rester gentil. Par contre, dans l'attitude, dans l'état d'esprit, les Lausannois étaient là, et bien là, contrairement à la dernière confrontation entre les deux équipes, lorsque Lucerne menait de trois longueurs à la Tuilière après vingt-cinq minutes.

Fabricio Oviedo aurait pu apporter les trois points à Lausanne

Les hommes de Mario Frick ont cependant été très dangereux en première période, en trois occasions, dont la dernière, un petit ballon lobé de Thibault Klidje, a fini sur le haut de la transversale de Karlo Letica.

La deuxième période a donc vu Adrian Grbic répondre à Kaly Sène et, en toute fin de rencontre, la victoire aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. Fabricio Oviedo, qui venait de remplacer le Sénégalais, a eu le but des trois points devant lui, mais son petit ballon piqué a été bien stoppé par Pascal Loretz (88e). Frustrant! A noter cependant la partie une nouvelle fois impressionnante de Koba Koindredi à mi-terrain. Le Français, prêté par le Sporting Portugal, a non seulement été à l’origine de l’ouverture du score, en lançant Teddy Okou en profondeur, mais il a aussi et surtout régné sur le coeur du jeu.

Le LS enchaîne avec deux matches à domicile, face à Bâle mercredi et Lugano dimanche, avant de terminer son championnat pa run derby lémanique à Genève. A ce moment-là, comme le répète souvent Ludovic Magnin, il sera temps de faire les comptes. Et de voir si ces deux points perdus ce dimanche à Lucerne manqueront ou non.