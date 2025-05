Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Reto Ziegler et Anton Miranchuk sortis à la pause, Dejan Sorgic et Théo Berdayes à la 60e! Didier Tholot n'a pas tergiversé ce samedi après la première période catastrophique de son équipe à Yverdon. L'entraîneur du FC Sion a eu raison: ses changements ont apporté un point essentiel au club valaisan, qui aurait pu se retrouver en position beaucoup moins favorable avec la victoire yverdonnoise qui se profilait, ainsi que celle de Winterthour à Saint-Gall. Interview d'après-match.

Didier Tholot, on imagine qu'à la pause, vous auriez signé pour repartir d'ici avec un point!

Oui, c'est un bon point. Quand tu joues le maintien, que tu gagnes à la maison et que tu vas faire un nul à l'extérieur dans ces matches couperet, c'est le bon rythme. C'est positif. C'est très positif, même.

On vous a vu très en colère à la fin de la première période au vu de la prestation de vos joueurs...

La première période, elle est insipide. Tu n'as pas le droit de faire une première mi-temps comme on a fait aujourd'hui. C'est pas possible! Autant dans l'envie, autant dans l'organisation, autant dans ce qu'on a mis en place. On s'est fait bouffer! On a été mangés! Je leur ai simplement dit à la mi-temps que finalement, en perdant 1-0, on avait encore la possibilité de revenir. Et j'ai pris mes responsabilités en changeant d'organisation et c'était mieux en deuxième mi-temps. Ce match nul, sur la première période, il n'est pas mérité. Mais sur la deuxième mi-temps, il est plus que mérité.

Il vous permet surtout de pouvoir boucler l'affaire mardi contre Saint-Gall... Balle de match!

Oui, ce sera une nouvelle étape importante. Je pense qu'il faut encore une victoire pour être à l'abri. Mais il faudra aller la chercher! C'est vrai que ce point pris ici, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un résultat positif à l'extérieur, nous permet de rester en bonne position.

Quand un coach sort deux joueurs à la pause, c'est qu'il s'est trompé? Ou que les joueurs ont trompé le coach?

Je pense qu'il y a certainement un peu des deux. Après, on ne sait pas tout à l'avance. Gora Diouf a eu une douleur à la cuisse pendant toute la semaine. Donc si je le fais débuter et qu'au bout d'un quart d'heure ça ne va pas, on a un problème. Déjà que j'ai dû changer ma charnière centrale par rapport aux derniers matches, si en plus on doit rechanger vite... Et le fait qu'on ait changé de système en deuxième période a gêné Yverdon. Mais des joueurs, à la pause, je peux en sortir beaucoup plus que deux...

Reto Ziegler et Anton Miranchuk en l'occurrence. Concernant ce dernier, il est techniquement irréprochable, mais...

On connaît les qualités d'Anton, il n'y a aucun souci avec lui. Mais dans la situation où on était à la pause, de devoir aller chercher un point dans la lutte pour le maintien, ce n'est pas forcément la technique qui fait la différence, c'est l'état d'esprit, le fait d'aller au duel. Ce n'est pas la qualité première d'Anton. On avait besoin de moins de contrôle et d'un peu plus de mentalité de guerrier.

D'où l'entrée de Théo Bouchlarhem, auteur du but égalisateur?

Il était peut-être déçu de ne pas débuter, mais c'est quelqu'un qui avec sa vitalité, sa folie un peu aussi, pouvait nous amener un élan positif. Il ne fait pas tout juste, il ne fait pas tout bien, mais, même s'il ne marque pas, il apporte quelque chose dans l'envie. Des joueurs offensifs capables de rentrer et d'avoir un impact, je n'en ai pas cinquante, donc quand un joueur comme lui entre, il doit pouvoir changer le cours du match, ce qu'il a très bien fait aujourd'hui en marquant ce très joli but.