Les Bâlois célèbrent déjà la conquête du titre de champion

1/6 Xherdan Shaqiri célèbre avec Albian Ajeti la victoire 5-2 à Lugano. Photo: Daniela Frutiger/Freshfocus

Lucas Werder

Dominik Schmid n’a pas de calculatrice à la main en montant dans le bus du FC Bâle, samedi vers 23h30, juste après la victoire 5-2 à Lugano. Mais même si le 21e titre national du club n’est pas encore mathématiquement acquis, l’arrière gauche lâche un «oui» clair et net lorsqu’on lui demande s’il peut déjà être félicité.

Il faudrait douze points et 42 buts en quatre matches à Servette, dernier poursuivant, pour rattraper le leader. Autant dire une mission impossible. Et si les Genevois ne s’imposent pas contre YB ce dimanche, le titre sera officiellement dans la poche des Bâlois. Le premier depuis 2017.

Première fête dans le vestiaire

Mais les joueurs bâlois n’ont pas attendu dimanche pour être heureux. La première célébration a déjà commencé dans le vestiaire du FC Bâle. «Quand j’ai prolongé mon contrat l’été dernier, dans une période difficile, j’avais dit que je voulais ramener le FC Bâle là où il doit être. Pouvoir fêter un titre – peut-être même deux – en tant que joueur de la région, c’est le plus beau moment de ma carrière», savoure Dominik Schmid.

Le 5-2 infligé à Lugano est le dernier chef-d’œuvre bâlois: septième victoire consécutive, et pour la troisième fois d’affilée, cinq buts inscrits. Une série inédite en Super League. Le tout en ayant joué plus d’une mi-temps à dix contre onze et en ayant été mené au score. «Maintenant, on n’a plus rien à prouver à personne», lâche Dominik Schmid.

Xherdan Shaqiri, encore une fois homme du match

Xherdan Shaqiri, lui, refuse encore les félicitations. «Pas tant que ce n’est pas définitif. Mais c’est un grand pas», tempère le capitaine. De retour cet hiver, il a une nouvelle fois illuminé la soirée avec un triplé en neuf minutes. Il offre pratiquement le titre à lui tout seul. «Ce sera sans doute le plus beau retour à la maison de ma carrière», sourit le meilleur buteur du club.

Un bras en compote, une boisson à la main

Dominik Schmid, lui, a disputé le match avec un bras bandé. «Tu n’imagines pas la douleur. Je ne sais même pas comment j’ai terminé. En fait, je n'ai même plus la force de faire la fête», souffle-t-il après la rencontre. Mais une demi-heure plus tard, installé dans le bus de l’équipe, s’il n’a toujours pas de calculatrice, il a au moins une boisson bien fraîche à la main.