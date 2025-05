Le Lausanne-Sport veut «poser des problèmes au champion»

Le Kop Sud Lausanne peut-il déjà planifier un joli voyage estival direction l'Arménie, la Finlande ou le Portugal, entre autres destinations de rêve? Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Battu voilà deux semaines en demi-finale de la Coupe de Suisse au terme d'un match épique, le Lausanne-Sport retrouve le FC Bâle ce mercredi à 20h30. Cette fois, le choc aura lieu en Super League, sur le synthétique de la Tuilière, et face au tout frais champion de Suisse. Des données qui pourraient faire la différence et donner un petit avantage au LS, en tout cas sur le plan de la préparation de match.

Bâle sera-t-ll fatigué ce mercredi?

Les joueurs du FCB ont en effet très largement fait la fête depuis dimanche et l'officialisation de leur titre, ce qui est plus que logique. Voilà depuis 2017 que le trophée n'était plus revenu au Parc Saint-Jacques et la célébration a été à la hauteur de l'attente. Des cigares, du champagne, des bières, peu de sommeil... C'est peu dire que le FC Bâle avait la tête ailleurs qu'à la Tuilière!

Les Rhénans seront-ils euphoriques et beaucoup plus forts, tout dans le relâchement et les excès de soirées enivrées? Ou alors seront-ils beaucoup trop fatigués pour tenir face aux rapides ailiers lausannois, qui pilonneront à coup sûr sa défense?

Ludovic Magnin espère bien sûr que les héros bâlois seront un peu rincés, mais il veut surtout se concentrer sur ce qu'il peut maîtriser, à savoir le niveau de son équipe. En l'absence de Karlo Letica, qui sera suspendu, Thomas Castella prendra place dans le but et, pour le reste, s'il reste fidèle aux conseils de ses amis Miroslav Klose et Mario Gomez, l'entraîneur du LS titularisera à nouveau Kaly Sène, puisque son avant-centre sénégalais a marqué lors de chacun de ses deux derniers matches, face à YB et à Lucerne.

Lugano dimanche et à Genève pour finir

Même si Bâle reste sur huit victoires, toutes compétitions confondues, cette rencontre constitue une belle opportunité pour le LS de se rapprocher des places européennes, son objectif de la fin de la saison. Après la réception du FCB, le LS accueillera Lugano, puis terminera à Genève. Pour atteindre la 4e ou 5e place, synonyme d'au moins un voyage à travers le continent en juillet ou en août, il faudra vraisemblablement quatre points, au strict minimum.

«Ce qui est sûr, c'est que Lausanne est toujours là, dans la course, à trois matches de la fin. Ça, c'est la première chose. On a un match important chez nous et on va bien l'aborder. On veut poser des problèmes au champion de Suisse», assure Ludovic Magnin, auquel il n'a pas échappé que Bâle passait entre quatre et cinq buts à chacun de ses adversaires depuis un mois.

Ludovic Magnin espère un stade bien rempli

«C'est vrai. Bâle a des joueurs exceptionnels. Mais contre nous, en demi-finale, ils n'en ont pas mis cinq... On espère le plus de monde possible dans notre pour ce qui est une sorte de revanche de la Coupe. On espère être poussés par notre public», enchaîne l'entraîneur du LS, impatient d'arriver au coup d'envoi.