Le Kazakhstan s'éloigne un peu pour le Lausanne-Sport

Kaly Sène a marqué son troisième but en trois matches, mais le LS s'est incliné ce mercredi. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Teddy Okou regrettera-t-il longtemps l'occasion en or manquée à la 48e? Magnifiquement décalé face au but vide par Kaly Sène, l'ailier du LS avait le 2-2 au bout du pied, mais a bien maladroitement envoyé sa frappe sur la barre transversale de Mirko Salvi. Cinq minutes plus tard, de l'autre côté du terrain, Bénie Traoré inscrivait le 1-3 et faisait définitivement la différence en faveur du FC Bâle dans cette partie que le champion de Suisse a abordé avec tout le sérieux nécessaire.

Encore ivres, les Bâlois, quatre jours après leur grande fête sur la Barfusserplatz? De joie, peut-être, mais en tout cas pas d'autres substances, vu le match tout à fait digne qu'ils ont livré sur le terrain synthétique de la Tuilière. Une chose est sûre: le FCB n'a pas faussé la course à l'Europe. Chaque point, le LS devra aller le chercher par lui-même. Le Kazakhstan, l'Islande ou Malte au mois de juillet se méritent. Et pour l'heure, le Lausanne-Sport est encore loin d'avoir le droit de se rendre au check-in de Cointrin.

Mirko Salvi dans les buts bâlois

Face à un adversaire sérieux et appliqué, mais qui avait tout de même fait tourner (le gardien nord-vaudois Mirko Salvi dans les buts, Xherdan Shaqiri remplaçant), le Lausanne-Sport a pris le meilleur départ et ouvert la marque à la 13e grâce à Jamie Roche après un corner de Koba Koindredi dévié par la tête du grand Karim Sow.

Jamie Roche vient d'inscrire le 1-0 à la 13e. Une joie malheureusement de courte durée pour le LS. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Kevin Carlos a cependant frappé deux fois en peu de temps (19e et 30e) pour placer le FC Bâle an tête, la première fois en raison d'une horrible boulette de Thomas Castella, lequel a relâché un ballon en apparence facile dans les pieds de l'avant-centre du FCB. Remplaçant de Karlo Letica (suspendu), le portier fribourgeois du LS n'a pas brillé ce mercredi, contrairement au Kop Sud, lequel a proposé un tifo éblouissant représentant les Seigneurs de la Nuit.

Le patrimoine immatériel traverse les époques

«Le temps est passé et votre héritage continue de briller», tel était le message reconnaissant des jeunes membres de ce kop dynamique, lesquels, pour leur immense majorité, n'ont pas vu évoluer ces fameux joueurs sous leurs yeux, mais ont tenu à leur rendre hommage, prouvant ainsi que le patrimoine d'un club, s'il est immatériel, est plus que réel et traverse les époques. Un beau message.

Photo: DR

Sur le terrain, tout était un peu plus compliqué ce mercredi, et il aurait fallu une frappe de 30 mètres de Richard Dürr pour faire la différence, peut-être, mais les Lausannois de 2025, s'ils ont du talent, n'ont pas encore l'étoffe des champions des années 50 et 60. Il n'empêche: le but de l'espoir signé Kaly Sène à la 78e était, en plus d'être celui de l'espoir, de fort belle facture.

Le fort joli débordement de Koba Koindredi pour le 2-3

Le service de Koba Koindredi (débordement et centre à ras de terre) vaut la peine d'être revu, la finition du Sénégalais (troisième but en trois matches) aussi. Les 9494 spectatrices et spectateurs (dont bien 2000 Bâlois), affluence appréciable, ont vibré en fin de match, mais Lausanne n'a pas su inscrire ce but du 3-3. Un ultime coup-franc de Koba Koindredi dans les arrêts de jeu aurait pu lui offrir ce point, tout comme une belle frappe de Soulemane NDiaye, sans succès. Tout réussit à cet impressionnant Bâle en cette fin de saison!

Lugano dimanche, puis à Genève pour terminer

Voilà donc le LS battu et toujours sixième dans ce tour pour le titre, sachant que les cinq premières places sont qualificatives pour l'Europe, pour autant que Bâle gagne la Coupe de Suisse face à Bienne. Les hommes de Ludovic Magnin reçoivent Lugano dimanche avant de finir à Servette le samedi suivant. Il faudra sans aucun doute prendre entre trois et six points pour pouvoir rattraper YB, Lucerne ou les Tessinois, et ainsi encore croire à un destin européen, près de quinze ans après le dernier match du club sur la grande scène continentale, le 15 décembre 2010 face à l'US Palermo de Pajtim Kasami et Fabrizio Miccoli.