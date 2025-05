Le FC Sion veut éviter de se noyer dans les calculs

Un? Deux? Voire zéro? Combien de points le FC Sion doit-il encore prendre pour assurer son maintien? Le club valaisan épluche le classement et les confrontations restantes pour en être sûr. Une chose est sûre: il ne peut plus être dernier.

Il manque un point ou deux à Théo Bouchlarhem et Sion pour se sauver officiellement. Mais suivant les résultats des autres équipes, les Valaisans pourraient même se permettre de perdre leurs deux dernières rencontres... Photo: keystone-sda.ch

Benjamin Kololli, encore une fois le héros du soir ce mardi à Tourbillon en égalisant à la 48e contre Saint-Gall, n'avait pas trop envie de se prendre la tête avec des calculs après le match. «On verra bien ce que feront les autres demain», répondait le buteur de la 48e, de loin le meilleur joueur du FC Sion depuis son arrivée cet hiver.

Même avec zéro point, ça peut passer

«Les autres», ce sont Grasshopper et Yverdon qui s'affrontent mercredi au Letzigrund. Si ces deux équipes font match nul, les Valaisans seront officiellement sauvés au coup d'envoi de leur match de samedi face à Grasshopper, mais la réalité est qu'ils sont de toute façon tout proches du maintien. La preuve? Même en ne prenant aucun point lors des deux dernières rencontres (GC et Winterthour), Sion pourrait être sauvé! Mieux: quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario de tous les matches restants, Sion ne peut plus être dernier. Bref, ça commence à sentir très bon à Tourbillon.

Quoi qu'il arrive, Sion veut battre GC samedi

Un grand pas en avant a donc été fait ce mardi face à Saint-Gall (1-1), mais les calculs sont encore nombreux, surtout si GC bat Yverdon mercredi. «Ce qui est sûr, c'est qu'on veut gagner devant notre public samedi contre GC. Là, on sera sauvés à coup sûr, quoi qu'il arrive. Et on aura passé une dernière très bonne journée en faisant plaisir à tout le monde», enchaînait Barthélémy Constantin ce mardi après la rencontre.

Le directeur sportif du FC Sion a donc tracé la voie à suivre, mais Didier Tholot, un peu plus prudent, a lui parlé de «résultat positif» à faire face à GC samedi. La différence? Un match nul sera de toute façon un «résultat positif», puisqu'il permettrait à Sion de prendre un point, mais surtout à GC d'en perdre deux... Bref, beaucoup de prises de tête mathématiques, comme le veut l'impitoyable lutte pour la survie.

«Chaque point compte»

«Quand on joue le maintien, et je l'ai fait dans ma carrière, chaque point compte», a encore dit Benjamin Kololli, pas mécontent de celui pris ce mardi contre Saint-Gall après une première mi-temps à nouveau ratée.

Didier Tholot l'avoue sans peine: son staff et lui épluchent le classement et surveillent les confrontations directes pour justement savoir à quel point chaque unité compte. «On est obligés de regarder ce que font les autres, c'est clair», admet l'entraîneur du FC Sion, qui a lui aussi l'habitude des luttes pour le maintien, lui qui a sauvé le Pau FC saison après saison en Ligue 2. Mais le contexte des dernières journées est différent en France qu'en Suisse où, par la grâce de la formule, les derniers se «bouffent» des points entre eux lors des dernières journées et rend le tout encore plus passionnant pour les spectateurs et stressant pour les supporters.

On résume? Sion est quasiment sauvé. Mais pas encore tout à fait. Mais tout près quand même.