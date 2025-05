En souffrant, Sion fait encore un pas vers le maintien

Marquinhos Cipriano et Ilyas Chouaref se rapprochent du maintien en Super League. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Atmosphère très étrange à Tourbillon ce mardi soir pour cette première balle de maintien pour le FC Sion! Un stade à moitié vide, malgré les 7500 spectateurs annoncés (un chiffre fantasmé), et des sifflets à la pause pour un FC Sion fantomatique, dans la lignée de sa première période complètement ratée à Yverdon samedi. Didier Tholot avait alors déclaré qu'une équipe qui jouait sa survie en Super League ne pouvait pas proposer quarante-cinq minutes aussi insuffisantes et, trois jours plus tard, ses joueurs ont réussi à faire pire.

Mais là aussi, on ne sait pas trop comment, les Sédunois n'étaient menés que d'un but, celui inscrit par Konrad Faber juste avant la pause. Willem Geubbels avait manqué une montagne juste avant et, comme à Yverdon, Sion était miraculé à la pause. Et, avec un seul but de retard, pouvait espérer renverser le score, ce qui a été fait.

Didier Tholot, déjà contraint de sortir Théo Berdayes, blessé, à la 32e, pour faire entrer Théo Bouchlarhem, décidait alors de lancer l'indispensable Benjamin Kololli sur la pelouse à la pause. Et comme toujours en 2025, le Chablaisien a tiré son équipe vers le haut en égalisant de fort jolie manière à la 48e. A noter que Reto Ziegler et Anton Miranchuk, tous deux largement insuffisants à Yverdon, étaient annoncés blessés, tandis que le troisième maillon faible de samedi, Federico Barba, était lui remplaçant.

Une fin de match lénifiante

Chadrac Akolo a lui manqué un but littéralement vide à la 67e (comment est-ce possible de tirer à côté sans faire exprès dans cette position?) et la fin de match a été poussive des deux côtés. Saint-Gall n'avait visiblement envie de se dépouiller, même pour ses supporters qui avaient traversé la Suisse un mardi soir, et Sion se contentait de ce point qui lui fait faire encore un pas vers le maintien. Une chose est acquise depuis ce soir: Sion évitera quoi qu'il arrive la dernière place. Dans le pire des scénarios, le club valaisan sera barragiste. La large défaite 4-1 de Winterthour à Zurich ce mardi fait également les affaires de Numa Lavanchy et de ses coéquipiers.

Prochaine étape pour les Sédunois, la réception de Grasshopper samedi à Tourbillon, avant un dernier voyage à Winterthour. Il manque encore un point ou deux pour que le maintien soit une réalité mathématique, mais, ce mardi, en souffrant, un pas a été fait dans la bonne direction.