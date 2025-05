Les fans du FC Zurich encouragent leur équipe à perdre!

«Vous avez été magnifiques samedi, aujourd'hui, vous pouvez y aller tranquille», ont suggéré les fans du FCZ à leurs joueurs! Photo: Pius Koller

Le message des supporters du FC Zurich à leurs joueurs était clair: en gros, bravo d'avoir gagné le derby (3-0) contre Grasshopper samedi et, ce mardi, vous pouvez largement lever le pied contre Winterthour!

Les fans zurichois se verraient en effet bien envoyer Grasshopper en Challenge League, et préfèrent visiblement largement jouer contre Winterthour que face aux Sauterelles la saison prochaine. Mais de là à encourager explicitement leur équipe à ne pas tout donner et à envisager de perdre, il y avait encore un pas, qui a été allègrement franchi ce mardi.

Steven Zuber, remplaçant, entre à la 32e

L'entraîneur du FCZ Ricardo Moniz semblait en tout cas d'accord avec les fans, lui qui n'a pas titularisé son meilleur joueur, Steven Zuber, alors que Zurich, largement sauvé, ne joue plus rien dans ce tour de relégation. Mais devant l'apathie de son équipe, menée rapidement d'un but signé Josias Lukembila (18e), le coach a tout de même fait entrer l'international suisse à la 32e...

Zurich n'a d'ailleurs pas obéi à ses supporters, puisque l'égalisation est tombée à la 76e (autogoal de Loïc Lüthi) et le but vainqueur de Lindrit Kamberi dans la foulée (78e, 2-1), avant le 3-1 de Mounir Chouiar (89e) et le 4-1 de Samuel Ballet (90e)! Tant mieux pour l'équité, tant mieux aussi pour Grasshopper (ainsi que Sion et Yverdon, au passage) et tant pis pour Winterthour, qui devra encore férocement batailler pour aller chercher son maintien. Rien ne sera offert à l'équipe d'UIli Forte et c'est bien mieux ainsi.