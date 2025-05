Trahi par Ronaldo, Yverdon est giflé face à Grasshopper

Sans forcer, Grasshopper envoie Yverdon à la dernière place du classement. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Tout s'est très rapidement joué au Letzigrund. A la 7e minute de jeu déjà, l'on savait qu'Yverdon Sport s'en tirerait avec une nouvelle défaite et la dernière place du classement, synonyme de relégation en Challenge League. Cela à cause, ou grâce à, c'est selon, Ronaldo Tavares, lequel s'est fait l'auteur de deux fautes aussi stupides qu'inutiles en l'espace de trois minutes.

Conséquence? Deux cartons jaunes et une expulsion pour celui qui n'avait plus foulé une pelouse de Super League depuis le 2 mars et qui alternait entre le banc et les tribunes (4 apparitions, 140 minutes de jeu). Et pour ne rien ajouter au malheur d'Yverdon Sport, qui devait déjà composer avec la nouvelle rupture du ligament croisé de Varol Tasar, les Zurichois pouvaient ouvrir la marque dans la foulée par Sonny Kittel, bien seul devant Paul Bernardoni sur un centre d'Adama Bojang (7e).

Première mi-temps catastrophique

Devant à la marque et en supériorité numérique, les joueurs de Tomas Oral laissaient ensuite venir ceux de Paolo Tramezzani, préférant tenter leur chance en contre-attaque. Et justement, après une perte de balle de Vegard Konsgro côté gauche, Benno Schmitz pouvait attaquer la profondeur puis très intelligemment centrer en retrait pour Sonny Kittel qui pouvait nettoyer la lucarne yverdonnoise (40e).

Au bout du temps additionnel de la première période, Dirk Abels faisait trembler les filets nord-vaudois une troisième fois grâce à la déviation bien involontaire de Christian Marques (48e).

Yverdon occupe la place de lanterne rouge

Pour tenter de renverser la vapeur, ou pour préparer la rencontre de samedi face à Winterthour en reposant certains cadres, Paolo Tramezzani décidait d'effectuer quatre changements à la pause. Sorties de Vegard Konsgro, Marley Aké, Antonio Marchesano, et Moussa Baradji pour les entrées de William Le Pogam, Gonçalo Esteves, Hugo Komano et Mauro Rodriguez. La révolte ne se matérialisait toutefois que par deux frappes complètement manquées du dernier nommé (58e et 70e).

Derrière, la défense yverdonnoise continuait d'essuyer les assauts zurichois. Et à la 79e minute de jeu, une frappe lointaine et très précise de Leart Kabashi, qui fêtait sa deuxième apparition en Super League à 17 ans, alourdissait encore un peu plus la marque. Mais le talent zurichois n'allait pas la clôturer puisque Nestory Irankunda trompait une cinquième fois Paul Bernardoni (81e). De faire exploser de joie l'écrasante majorité des 4266 spectateurs présents, lesquels peuvent encore espérer un maintien de leurs favoris. La cinquantaine de supporters yverdonnois présents, eux, peuvent craindre le pire.