Didier Tholot a certainement marqué des points à Saint-Gall

Didier Tholot a opéré des choix forts samedi face à Saint-Gall. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Alors que la «marmite», autrement dit Christian Constantin, commençait gentiment à bouillir après la défaite sans gloire du FC Sion face à Zurich mercredi à Tourbillon (2-0), Didier Tholot a certainement gagné des points ce samedi au terme de la rencontre face à Saint-Gall (1-1). Le technicien français a en effet montré qu'il sait faire réagir son équipe et qu'elle se range encore derrière lui. Autrement dit: le Français est toujours l'homme de la situation.

Si les Sédunois sont repartis du Kybunpark sans la victoire en championnat qu'ils attendent depuis le 10 août dernier, ils ont montré qu'ils possèdent des ressources, tant sur le plan tactique que mental, même si le secteur offensif peine toujours à s'améliorer. La «réunion» qui a suivi la défaite face aux Zurichois a ainsi fait du bien au groupe.

«C'est important d'être honnête»

«On s'est dit des choses, certaines vérités, et cela a payé», commente sans vouloir trop se livrer sur le sujet Ali Kabacalman après le nul obtenu à Saint-Gall. «Dans le foot, il faut se dire les choses. On l'a fait et on a pris conscience de certains éléments. On est arrivés ici, je ne dirais peut-être pas confiants, mais sûrs de nos idées.»

«On a discuté calmement, sereinement, pour faire avancer les choses. Tu peux t'écrouler après le match de Zurich. Tu peux venir ici et en prendre trois. Il fallait le faire pour que le groupe reparte vers l'avant», souffle Didier Tholot. Était-ce une réunion de crise? «Non», répond Joël Schmied, le capitaine valaisan du soir. «Il fallait parler de notre perception de nos prestations. C'est important, si ça ne marche pas très bien, d'être honnête entre nous. On a aussi parlé du système, qu'on a adapté. Lors des derniers matches, on était toujours un peu trop bas sur le terrain.»

Passage à un système à trois centraux

C'est ainsi que Didier Tholot et son staff ont présenté face aux Brodeurs un schéma de jeu inédit, qui ne sera pas forcément réutilisé, à trois défenseurs centraux. Non sans toutefois demander l'avis du groupe. Chose importante pour souder les liens entre tout ce petit monde. «Je trouve que c'était une bonne solution», se réjouit le défenseur central, qui estime que l'équipe était ainsi plus difficile à attaquer. Chose qu'a confirmé Enrico Maassen, l'entraîneur saint-gallois, après la rencontre. «Je trouve qu'on a bien défendu», se réjouit de son côté Didier Tholot qui en a dit plus sur sa volonté tactique. «Le plan était d'être plus solide par rapport à leur schéma avec trois joueurs à l'intérieur du jeu. Nous avons davantage défendu en avançant.»

«J'avais déjà eu l'idée avant le match face à Zurich», explique encore le coach bordelais, lequel ne nourrit aucun regret de l’avoir laissée de côté face à cet adversaire. «Si cela ne fonctionne pas et que tu en prends trois, les gens vont se dire que tu es malade et se demander pourquoi tu changes quelque chose qui a bien fonctionné trois jours plus tôt.»

«Je peux faire des choix forts»

C'est donc à Saint-Gall que celui-ci a été mis en place, avec un certain succès donc. «C'est un bon point», se réjouissent Ali Kabacalman, Joël Schmied et Didier Tholot. «Je pense qu'il va aider psychologiquement et mentalement tout le monde», ajoute le technicien français. Il faut dire que le FC Sion, depuis sa victoire d'entrée à Berne face à YB (1-2), avait pris pour habitude de perdre ses matches loin de Tourbillon et restait notamment sur un sec 0-3 à Genève. «Quand tu ne prends pas de points à l'extérieur, il faut changer les choses et apporter un peu de nouveauté», poursuit-il, ravis de ses choix.

Si ce risque n'a «pas été facile à prendre» compte tenu du timing serré imposé par cette semaine à trois matches, il aura eu le mérite d'exister. Et il a permis de relancer des éléments laissés de côté ces dernières semaines, comme par exemple Gora Diouf, très bon contre Saint-Gall, ou Cristian Souza, plus à la peine et qui vivait sa première titularisation en Super League. «On a remis des joueurs qui ont peu joué ces derniers temps. Mais c'est aussi la preuve que quand je dis que j'ai un groupe et que je compte sur tout le monde, je peux faire des choix forts.» Comme celui de laisser le capitaine Reto Ziegler sur le banc.