Les hommes de Didier Tholot n'ont eu absolument aucune chance mercredi soir à Tourbillon face à un FC Zurich largement dominateur et vainqueur logique (0-2). Les Sédunois doivent désormais regarder plus vers le bas du classement que vers le haut.

Théo Berdayes, largement insuffisant comme beaucoup de ses coéquipiers, est sorti à la 38e. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Sion restait sur un bon match à Tourbillon contre Saint-Gall dimanche (2-2), mais ce mercredi, les Valaisans n'ont pas eu l'ombre d'une chance face à un FC Zurich en tout points meilleur et vainqueur logique (0-2). La date du 10 août est connue de tous au FC Sion désormais: il s'agit de la dernière victoire valaisanne en Super League et si Didier Tholot ne veut plus en entendre parler, il va falloir que son équipe se remette très vite à gagner. Aujourd'hui, elle doit plutôt regarder vers le bas du classement que vers le haut, ce qui n'a rien d'infamant pour un néo-promu, mais qui est tout de même un peu décevant après l'excellent début de saison. Ce mercredi, Sion n'a rien montré, sinon toutes ses limites, au cours d'un match à sens unique, surtout jusqu'à l'ouverture du score zurichoise.

La première mi-temps a en effet tourné à la démonstration de football en faveur du FC Zurich. Les chiffres ne mentent pas: 73% de possession à 27%, 19 tirs à 4, 258 passes à 97! Les Valaisans ne voyaient littéralement pas la balle et ne devaient qu'à un grand Heinz Lindner de ne pas être menés au score. La plus belle parade de l'Autrichien? A la 18e sur une reprise puissante de Lindrit Kamberi après un corner. Avec un gardien normal, Zurich aurait mené 1-0 à ce moment-là.

Deux changements pour le FC Sion à la 38e

Didier Tholot n'a pas tardé à réagir à ce naufrage collectif en faisant sortir Théo Berdayes et Marquinhos Cipriano dès la 38e minute, ce qui a permis au FC Sion de passer une fin de mi-temps moins cauchemardesque. Les deux hommes nageaient complètement, il est vrai, mais la vérité est que l'entraîneur valaisan aurait pu sortir cinq ou six autres joueurs sans que ce soit un scandale. Sion était dépassé à tous les niveaux dans le jeu, mais n'était pas complètement inoffensif non plus et, avec un peu plus de justesse et de réussite, aurait même pu mener au score contre le cours du jeu en négociant mieux l'une ou l'autre contre-attaque. Il n'en reste pas moins que Sion était trimbalé d'un côté à l'autre du terrain par un très convaincant collectif zurichois. Les Valaisans ont cependant pu atteindre la pause sur le score de 0-0, uniquement grâce à Heinz Lindner et à un certain manque de réalisme offensif des Zurichois.

Zurich ouvre la marque et se retrouve à 11 contre 10

Sion espérait réagir après la pause, mais n'en a pas eu l'occasion puisque le match a été plié dès la 50e avec une faute de Théo Bouchlarhem sur Mounir Chouiar dans la surface de réparation valaisanne. L'arbitre Alessandro Dudic, pourtant bien placé, n'a pas sifflé sur le moment, mais a été appelé par la VAR. Il s'est rendu devant le petit écran dès l'arrêt de jeu suivant et a alors eu l'humilité de changer d'avis et de siffler penalty pour Zurich. Ce qui était moins attendu était l'expulsion de Théo Bouchlarhem, coupable d'avoir annihilé une occasion de but et qui a écopé d'un deuxième jaune sur le coup, ce qui était probablement une application stricte du règlement, mais qui ne sonnait pas forcément comme une évidence alors qu'il n'avait pas sifflé faute à la base. Mirlind Kryeziu ne se posait lui pas toutes ces questions existentielles et trompait Heinz Lindner, qui a donc eu besoin d'un penalty pour être battu.

Anton Miranchuk encore une fois sur le banc

Avec un but d'avance, un homme en plus et une domination aussi nette, Zurich n'avait absolument plus rien à craindre dans cette partie. Didier Tholot effectuait cependant un nouveau double changement à l'heure de jeu en faisant entrer Anton Miranchuk, encore une fois remplaçant au coup d'envoi comme contre Saint-Gall, et Cristian Souza pour Reto Ziegler et Dejan Sorgic. Zurich a alors baissé d'un ton, mais s'est tout de même créé encore plusieurs situations de marquer, en convertissant une seule par Jonathan Okita (77e) au cours d'une fin de match sans grandes émotions.

Prochaine étape pour les Valaisans, un déplacement à Saint-Gall samedi, puis la réception de Lucerne. Ensuite, ce sera la trêve des équipes nationales. Les Valaisans peuvent-ils gagner l'un de ces deux matches? Sinon, le chiffre commencera à devenir terrifiant: 100 jours sans victoire en Super League!