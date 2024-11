Un FC Sion inédit obtient un bon point à Saint-Gall

Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Toujours à la recherche de sa première victoire depuis le 11 août dernier, le FC Sion, privé des suspendus Thé Bouchlarhem et Timothy Fayulu et après avoir été baladé par le FC Zurich mercredi, avait la lourde tâche de se rendre ce samedi au Kybunpark. Enceinte dans laquelle chaque équipe de Super League connait des difficultés. Et cette dernière se préparait d'ailleurs à accueillir les deux équipes dans une ambiance fantastique, à pousser les siens vers la victoire jusque dans les ultimes secondes de la partie.

Les supporters saint-gallois, toujours très bons, ont réalisé un tifo exceptionnel à l'entrée des joueurs sur le terrain.

Les supporters suisses (17'160 pour cette rencontre), pour la grande majorité, ont du talent pour ce qui est de l'animation d'une enceinte et ils l'ont une nouvelle fois montré. Notamment avec la confection d'un tifo géant recouvrant les quatre tribunes du stade saint-gallois. Chaque supporter des Brodeurs disposait en outre d'une veste faite d'un plastique de l'une des deux couleurs du club à porter et ces derniers ont tous joué le jeu durant la rencontre.

Sion très discret devant, malgré Miranchuk d'entrée

Reste que, heureusement pour Sion, les Saint-Gallois n'ont pas su surfer sur la très bonne ambiance mise par leurs supporters et ont mis du temps à entrer dans leur match. Il a par exemple fallu attendre la 20e minute de jeu pour voir la première opportunité du match. Et elle est tombée des pieds de Chadrac Akolo qui a pu, trop facilement, affronter Heinz Lindner. Mais heureusement pour les Valaisans, leur gardien autrichien, déjà très bon face à Zurich mercredi, a su s'interposer du pied.

Le Chablaisien représentait d'ailleurs en première mi-temps le seul danger pour les Sédunois. Il s'est encore essayé, sans réussite, de la tête sur corner (32e) et sur une reprise de volée compliquée du coin des 16 mètres (32e). Et côté valaisan alors? Toujours les mêmes difficultés à se créer des opportunités de marquer, malgré un changement de système et la titularisation d'Anton Miranchuk, placé derrière Cristian Souza, qui vivait sa première titularisation en Super League, et Dejan Djokic.

Il y en a toutefois eu une, à la 27e, mais Lawrence Ati Zigi a pu détourner en corner une frappe de l'ancien attaquant du FC Vaduz. Cette opportunité tombait cependant là après un énième long ballon joué devant par la défense de Didier Tholot.

Changement de système de Didier Tholot

Cette dernière était d'ailleurs inédite. Le technicien français s'est en effet décidé à passer à trois derrière, alignant côte à côte Joël Schmied, Gora Diouf, qui n'avait plus joué une minute depuis le 24 août contre Grasshopper, et Noé Sow, qui revenait lui de blessure. Reto Ziegler, après sa partie compliquée face à Zurich mercredi, était ainsi prié de prendre place sur le banc. Un choix payant donc en première mi-temps, Saint-Gall éprouvant des difficultés à approcher le but du gardien autrichien.

Sion s'est montré plus solide qu'en semaine face au FCZ (30 tirs concédés), mais n'est toutefois pas parvenu à empêcher son adversaire de trouver le chemin des filets. Réalisation qui doit beaucoup au comportement naïf de Baltazar, lequel à 40 mètres de ses buts, n'a pas senti derrière lui l'arrivée, logique, d'un attaquant saint-gallois. Une aubaine pour les Brodeurs et Chadrac Akolo qui a pu conclure après un contre rondement mené (54e).

Double changement à l'heure de jeu

Didier Tholot s'est ensuite décidé à faire sortir Cristian Souza et Dejan Djokic (60e), tous deux très discrets, pour faire entrer Ilyas Chouaref, son détonateur, et Dejan Sorgic, son buteur. Deux changements poste pour poste qui ont eu le mérite d'apporter un élan offensif au FC Sion. Et celui-ci a débouché sur un penalty à la suite d'une faute de main, évitable, de Mihailo Stevanovic, entré en jeu... 21 secondes plus tôt. Une chance pour les Sédunois, et Ali Kabacalman, qui s'est chargé de transformer sans trembler, pour revenir dans la rencontre (70e).

Il s'en est fallu ensuite de peu pour que Dejan Sorgic puisse affronter Lawrence Ati Zigi (74e). Après une remontée de balle d'Ilyas Chouaref, une mauvaise passe d'Anton Miranchuk, visiblement émoussé à ce moment-là, a cependant privé l'attaquant sédunois de ce duel qui se profilait. Mais ce sont bien les Saint-Gallois, poussé par leurs supporters, qui ont le mieux terminé la partie. Sans toutefois parvenir à se créer une occasion digne de ce nom.

Si le FC Sion aurait dû s'imposer le week-end dernier face à ce même FC Saint-Gall à Tourbillon dans une fin de match sous tension (2-2), il en a été autrement ce samedi au Kybunpark. Le match nul devrait ainsi contenter les deux camps, même si les Valaisans attendent encore et toujours leur premier succès depuis maintenant neuf matches. Prochaine opportunité de stopper la série, dimanche prochain face à Lucerne (14h15).