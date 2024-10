«On est tous nuls, sauve nous s'il te plaît», semble dire Reto Ziegler à Heinz Lindner mercredi à Tourbillon. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

30 tirs à 7. Une seule statistique, incroyable, suffit à illustrer l'écart de niveau considérable entre le FC Zurich et le FC Sion mercredi à Tourbillon. Et si les joueurs de Ricardo Moniz ne se sont imposés «que» 2-0, c'est uniquement parce qu'un homme a multiplié les miracles dans la cage valaisanne: Heinz Lindner. Son arrêt de la 18e face à Lindrit Kamberi pourrait ainsi facilement figurer dans tous les génériques d'avant-match de Blue Sport jusqu'à la fin de la saison. Il n'a été battu que sur penalty à la 50e, puis en face à face par Jonathan Okita en fin de match. «On a été très chanceux d'arriver à 0-0 à la pause...», relevait à juste titre Didier Tholot.

«J'aurais préféré avoir moins de travail et qu'on gagne. En football, seul le résultat compte. Mais c'est vrai que je suis heureux d'avoir pu bien aider l'équipe en deux ou trois occasions. Mais à la fin, ça ne sert à rien. La seule chose positive ce soir, c'est qu'on rejoue déjà dans quatre jours», a quant à lui grincé le gardien de 34 ans, qui a vaincu un cancer des testicules voilà à peine une année et qui est donc revenu en pleine possession de ses moyens. Mercredi, il a été le seul Valaisan à surnager face à Zurich, avec éventuellement Numa Lavanchy au poste de latéral droit.

«Personne n'est abattu dans le vestiaire»

Alors que Sion n'a pas gagné depuis le 10 août en Super League, soit huit matches, comment Heinz Lindner sent-il le vestiaire? «Personne n'est abattu! Oui, ce soir nous avons été dominés et nous n'avons eu aucune chance, mais cela n'a pas été le cas dans les autres matches. Contre Saint-Gall dimanche, nous aurions pu gagner. Sur les huit rencontres dont vous parlez, beaucoup ont été très serrées et ont basculé sur des détails. On doit travailler pour faire tourner les matches dans le bon sens et ce dès samedi à Saint-Gall. On peut gagner là-bas», a assuré l'international autrichien, dont le nom, tout comme celui de Timothy Fayulu, a été scandé par le kop valaisan avant le match.

Il s'agissait d'ailleurs de la première titularisation en Super League pour Heinz Lindner cette saison, lui qui est le numéro 1 en Coupe de Suisse et a parfaitement assumé ce rôle à Delémont et à YF Juventus lors des deux premiers tours et devrait logiquement être titulaire en 8es à Bâle. Il le sera aussi samedi au Kybunpark vu que Tim Fayulu purgera son deuxième et dernier match de suspension.

La hiérarchie peut-elle être bousculée?

Au vu de son match spectaculaire contre Zurich se pose cependant une question: Didier Tholot va-t-il être tenté de bousculer la hiérarchie et de promouvoir l'Autrichien en numéro 1 la semaine prochaine en Super League, dès la fin de la suspension de Timothy Fayulu? Cela paraît hautement improbable, tant le technicien français est un homme de parole et de principes. Plusieurs fois cette saison, il a déclaré sans aucune ambiguïté que la hiérarchie était claire et que le numéro 1 en Super League s'appelait Timothy Fayulu, lequel s'est fait l'auteur d'une saison magnifique en Challenge League la saison dernière. Mais Didier Tholot a dit aussi qu'il avait trouvé son carton rouge contre Saint-Gall complètement inutile et il ne fait aucun doute qu'il ne l'a pas apprécié du tout.

Si Heinz Lindner effectue une grande prestation samedi au Kybunpark, dans cet Enfer vert où tellement d'équipes craquent dès le premier quart d'heure, et que Sion s'impose pour la première fois en Super League depuis le 10 août, il sera tout de même intéressant de reposer la question à Didier Tholot la semaine prochaine, avant la réception de Lucerne à Tourbillon. Et surtout d'écouter la réponse.