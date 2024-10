Didier Tholot et le FC Sion ont vécu une soirée noire à Tourbillon ce mercredi, où ils ont concédé leur première défaite de la saison à domicile. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Didier Tholot, fait plutôt inhabituel, a sorti deux joueurs à la 38e minute mercredi, alors que le score était de 0-0 entre son FC Sion et le FC Zurich. «On prenait le bouillon sur le côté gauche et je voulais densifier le milieu», a argumenté l'entraîneur du FC Sion sur le plan technique. Mais son double changement avait également une vocation psychologique: «Je voulais faire réagir tout le monde. Mais j'aurais pu en sortir beaucoup plus...» Le technicien a choisi Théo Berdayes et Marquinhos Cipriano, mais les «élus» auraient également pu avoir pour nom Théo Bouchlarhem, Ilyas Chouaref, Baltazar Costa, voire Reto Ziegler.

«On a été nuls, voilà»

«On était complètement absents en première période, on n'a pas existé. Cette première mi-temps, elle a été... Je ne trouve même pas le mot. On a été nuls, voilà. Mais attention, quand je dis qu'on a été nuls, je parle de l'équipe, du staff, de tout le monde. Quand on gagne, on gagne ensemble. Quand on perd, on perd ensemble», a enchaîné Didier Tholot, très marqué par cette défaite et surtout pas l'entame de match de son équipe, complètement dominée par un FC Zurich très convaincant et vainqueur logique au final sur le score de 2-0.

«C'était une chance d'être arrivés à la mi-temps avec ce score de 0-0. C'est ce que j'ai dit aux joueurs à la pause. Ensuite, il y a ce penalty à la 50e, ce carton rouge et c'était fini. Même si à dix contre onze, ce n'était pas si mal que ça... Mais il faut être clair, on a été ballottés de droite à gauche durant toute la première période. S'ils sont réalistes, ils mènent 3-0 à la mi-temps. On a fait une mi-temps indigente. On n'a pas le droit», rageait l'entraîneur du FC Sion, qui assume sa décision d'effectuer quelques changements par rapport à l'équipe qui avait été convaincante face à Saint-Gall (2-2) trois jours plus tôt. «On joue trois fois cette semaine, on veut concerner tout le groupe. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas gardé un ballon. Ce soir, il n'y a pas eu grand chose. Et je dois dire que je ne l'ai pas vu venir.»

Heinz Lindner a été le meilleur Sédunois

Heinz Lindner, titulaire dans le but en l'absence de Timothy Fayulu, a fait plus qu'assurer, lui qui a été le meilleur Sédunois ce mercredi. Et lui aussi était déçu par le non-match de ses coéquipiers. «La seule manière de marquer aujourd'hui, cela aurait été sur une action individuelle... Mais la chance, elle se provoque. Zurich a été l'équipe la plus dominante dès le début et a imposé son jeu d'entrée. Ils ont été meilleurs que nous dans tous les domaines et ils ont mérité leur victoire», reconnaissait le gardien autrichien, auteur notamment d'un arrêt exceptionnel à la 18e face à Lindrit Kamberi.

Samedi à Saint-Gall, puis la réception de Lucerne

Sion va devoir vite réagir car un déplacement chaud l'attend samedi à Saint-Gall avant de recevoir Lucerne. «La vie, c'est un éternel recommencement, le football aussi. Il va falloir repartir. A nous de ne pas laisser ke public, les gens et ceux qui croient en nous avec cette image-là», concluait Didier Tholot.