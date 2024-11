Quatre équipes peuvent trembler ce week-end

Halloween est passé, mais pour quatre équipes de Super League, le cauchemar continue. A Lucerne, Sion, Saint-Gall et Zurich, on aspire désespérément à une victoire. Pour deux de ces équipes, le week-end pourrait mal se terminer.

Anton Miranchuk n'a pas encore remporté de rencontre en Super League. Photo: keystone-sda.ch 1/6

Lino Dieterle

Nouveau mois, nouvelle chance ? C'est ce que devraient espérer Saint-Gall, Sion, GC et Lucerne. Après tout, ils ont tous affiché un bilan terrifiant en octobre, à l'occasion d'Halloween. Le plus passionnant : ce week-end, Saint-Gall et Sion (samedi, 20h30) ainsi que Lucerne et GC (dimanche, 16h30) se rencontreront.

Sion: malgré sa star russe, cela ne marche plus

Le 9 septembre, Sion officialisait l'arrivée d'Anton Miranchuk. A ce moment-là, les Valaisans n'avaient que trois points de retard sur le leader d'alors, Lucerne. Depuis, le Russe n'a pas encore remporté sa première victoire en Super League, malgré six apparitions. Toutefois, Miranchuk a débuté sur le banc les deux dernières rencontres perdues par les Sédunois. Ce qui plaide en sa faveur. Actuellement, les Valaisans disposent encore d'un matelas de cinq points sur la lanterne rouge Winterthour. Si cet écart continuait de se réduire, on pourrait alors légitimement se questionner quant à l'avenir de Didier Tholot à Sion.

Lucerne: d'une place de leader à la crise

Le 21 septembre, le FC Lucerne s'est hissé en tête du classement grâce à une victoire éclatante 3-2 à Saint-Gall. Le FCL a occupé cette place pendant deux journées, avant qu'une spirale négative ne s'enclenche depuis la défaite à Berne face à YB. Depuis, les Lucernois n'ont remporté aucun de leurs quatre matches et pointent à cinq points du leader, le FCZ. «Nous traversons une crise. Pas une crise au niveau des performances, mais au niveau des résultats», déclarait l'entraîneur Mario Frick avant le match face à Servette (2-2). Un premier pas, mais pour mettre complètement fin à la crise, il faudra battre GC.

Saint-Gall: la Coupe d'Europe fait des ravages

En Suisse orientale, un rêve de longue date s'est réalisé cet automne. Pour la première fois depuis la saison 2013/14, les Espen participent à une phase finale de Coupe d'Europe. Le FCSG doit toutefois en payer un lourd tribut: un calendrier surchargé avec 22 matches déjà joués depuis mi-juillet. Après un début de saison prometteur, aucune victoire n'a été enregistrée en octobre, tant au niveau national qu'international. La partie à domicile qui arrive, face à Sion (samedi 20h30), tombe donc bien. Ce d'autant plus que les Saint-Gallois, traditionnellement forts à domicile, n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul contre la lanterne rouge Winterthour. Pour pouvoir prétendre à l'Europe la saison prochaine encore, les Espen ont besoin de tirer profit de leurs rencontres à domicile.

GC: la récompense ne vient pas

Avec le 1-1 contre Lugano, GC a évité un mois d'octobre catastrophique avec zéro point. Les semaines précédentes, les Sauterelles ont perdu contre Winterthour (0-1), le FC Zurich (1-2) et Lausanne (0-3). A l'exception de la nette défaite en Suisse romande, aucune n'était éclatante - c'est d'ailleurs l'histoire de la saison de GC jusqu'à présent. En effet, les Hoppers n'ont souvent pas été récompensés pour ce qu'ils pensaient être une bonne performance. Avant le match nul contre les Tessinois, GC a obtenu pour la dernière fois un résultat positif contre YB (1-0) et Servette (2-2). Deux adversaires qui, sur le papier, auraient dû s'imposer. «Cela montre que nous avons les qualités pour tenir tête à ces équipes», commentait Marco Schällibaum après le match face à Lugano. On peut donc au moins se montrer quelque peu optimisme pour le match contre Lucerne (dimanche 16h30).