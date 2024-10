Qui d'autre que Dereck Kutesa a pu surgir pour égaliser ce jeudi contre Lucerne et offrir un point au Servette FC (2-2)? Les Grenat rejoignent Zurich en tête de la Super League.

Dereck Kutesa a inscrit son onzième but de la saison toutes compétitions confondues. Photo: keystone-sda.ch 1/2

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Servette n'est plus leader de Super League, mais il ne s'en faut qu'à la différence de buts! Les Grenat ont concédé le nul face à Lucerne ce jeudi soir à la Praille devant près de 10'000 spectatrices et spectateurs, mais il ne faut pas forcément le considérer comme une mauvaise affaire au coeur d'une semaine ardue, entre deux déplacements compliqués à Zurich et à Lausanne. Surtout, les Grenat auraient pu tout perdre sans l'égalisation du meilleur joueur du championnat, Dereck Kutesa, lequel a surgi à la 78e pour sauver un point pour les Genevois, une minute à peine après le 1-2 lucernois.

Après une frayeur en tout début de match avec un but de Thibault Klidje hors-jeu pour le FCL (6e), Servette a de loin été la meilleure équipe sur le terrain en première période. La tête de Yoan Séverin sur corner aurait pu permettre aux Grenat de mener au score, mais la barre n'était pas d'accord (25e). Quatre minutes plus tard, un long ballon précis de Timothé Cognat était dévié de la poitrine par Enzo Crivelli directement sur Miroslav Stevanovic. Le génie bosnien ne se faisait pas prier pour convertir l'offrande, du gauche (29e, 1-0). Du très bon travail collectif du SFC, tout en jeu direct et vertical.

Le génie bosnien Miroslav Stevanovic a encore frappé. Photo: keystone-sda.ch

Alors que Servette se mettait à dominer outrageusement après cette ouverture du score, le FC Lucerne a laissé passer l'orage et s'est montré dangereux à la 37e avec une belle frappe de Donat Rrudhani bien déviée en corner par Jérémy Frick, d'une envolée spectaculaire. Le FCL égalisant cependant une minute plus tard, dans la continuité du corner, le défenseur central Luca Jaquez marquant de près sur un centre de Lars Villiger. 1-1 à la pause!

Un double changement qui change tout

A l'heure de jeu, Thomas Häberli a procédé à son premier changement, en faisant sortir Kasim Adams et en recentrant Yoan Séverin au poste de défenseur central gauche. Théo Magnin prenait quant à lui le couloir. Dans le même temps, Julian von Moos faisait son apparition sur le terrain, allant s'installer à la droite de l'attaque, Miroslav Stevanovic se recentrant et Timo Cognat descendant d'un cran. Ce double changement impactait ainsi six positions sur dix!

Le match sombrait alors dans un faux rythme jusqu'à l'incroyable enchaînement des 77e et 78e minutes: Kevin Spadanuda, à peine entré en jeu, inscrivait le 1-2 et, à peine une minute plus tard, Dereck Kutesa égalisait à 2-2 et sauvait ainsi un point pour ses couleurs.

Le derby à Lausanne dimanche

A noter que le Servette FC a salué avant le coup d'envoi la mémoire de Bernard Mocellin, ancien joueur et architecte du Stade de Genève, décédé cette semaine à l’âge de 81 ans.

Prochaine étape pour les Genevois, dimanche à Lausanne pour le derby lémanique, puis à domicile contre Zurich dans une semaine, avant la trêve internationale. Avec zéro, un, deux, trois, quatre ou six points de plus?