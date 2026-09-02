Luka Elsner et le LS vont enchaîner deux déplacements cette semaine, à Thoune et à Vaduz. Après un début de saison compliqué, Luka Elsner fait le point sur la situation et les dernières recrues.

Thomas Freiburghaus Journaliste

«Nous ne sommes pas en crise. Et certainement pas en panique», affirme Luka Elsner quand on lui demande de qualifier la situation dans laquelle se trouve son Lausanne-Sport, après ses deux défaites consécutives en championnat. Tout de même, l’entraîneur d’origine slovène se dit «déçu de la tournure des événements», pointant surtout ce non-match à Lucerne (défaite 1-0). Face au FC Zurich (défaite 2-3 samedi dernier), celui qui a grandi à Nice trouve que ses joueurs ont «corrigé le tir sur pas mal de points», tout en reconnaissant une mauvaise gestion des moments importants.

Le LS perd deux joueurs sur blessure

Pas une crise, donc, mais une situation peu confortable pour le LS, qui compte cinq points en cinq matches de Super League. Et a perdu plusieurs joueurs importants durant le mercato estival, dont le dernier en date est Kévin Mouanga. «Ce sont des moments délicats, mais il ne faut pas tomber dans un état dépressif. On est en petite reconstruction, on connaît une petite fragilité. Mais on va réussir à redresser la barre, à retrouver des résultats positifs. Cela passe par le travail quotidien, par la communication et par le calme», explique Luka Elsner.

Le coach du LS le dit: «Chaque match est une nouvelle opportunité de s’améliorer.» Et cette semaine, il y en a deux à jouer, avec deux déplacements, à Thoune mercredi et à Vaduz samedi qui se présentent aux Lausannois. Avec un objectif de points à la fin de la semaine? «Ce sont surtout des objectifs de contenu. Et cela détermine l’issue du match», botte en touche Luka Elsner. Toujours est-il que le natif de Slovénie attend de la part de ses joueurs: de la rigueur, de la constance et une meilleure gestion des moments clés. «Il y a des moments où on est moins vigilant, où on lâche un marquage. On doit s’améliorer là-dessus», détaille-t-il.

Pour ce faire, Luka Elsner ne peut toujours pas compter sur un contingent extensible. D’autant que le LS a perdu deux joueurs sur blessure face à Zurich: Tyler Fredricson (touché au pied, il sera absent quatre mois) et Nicky Beloko (touché au genou, une blessure qu’il traîne depuis de longs mois). Sans compter les absences d’Ibrahim Bah Mendes ou de Beyatt Lekoueiry. «On n’a pas été chanceux, ce ne sont pas des blessures musculaires, mais mécaniques. Mais on ne peut pas se plaindre ou être dans la tristesse, il faut chercher des solutions», lance l’ex-coach du KS Cracovia.

Les trois recrues déjà dans le groupe?

Celles-ci pourraient bien se trouver parmi les trois recrues annoncées par le Lausanne-Sport depuis samedi dernier: Levy Nene (attaquant, 20 ans, venu de Nordsjælland), Nicolas Cozza (défenseur, 27 ans, libre) et Koba Koindredi (milieu, 24 ans, venu du Sporting CP). «Ce sont de super nouvelles, trois arrivées très importantes qui apportent de la qualité footballistique, de la personnalité et du leadership», se réjouit Luka Elsner.

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Pour autant, les trois hommes sont dans des conditions physiques bien différentes. Levy Nene a commencé la saison au Danemark, où il a joué quatre matches et est dans le rythme. Mais l’Ivoirien attend son permis de travail et ne devrait pas être dans le groupe face à Thoune. Nicolas Cozza, lui, «a besoin de retrouver les entraînements collectifs» après avoir été sans club cet été. Enfin, Koba Koindredi a besoin de retrouver l’intensité des matches de compétition, lui qui n’entrait pas dans les plans du Sporting en préparation.

L’intégration des recrues sera donc décisive dans les prochains jours et les prochaines semaines pour Luka Elsner et son staff, lesquels doivent relancer le LS en Super League, tout en tâchant de stopper la spirale de blessures.