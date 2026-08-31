Le jeune espoir lausannois Lorenzo Bittarelli a quitté définitivement la Tuilière cet été pour lancer sa carrière professionnelle un peu plus au nord, du côté d'Yverdon Sport. Il s'y heurte à la concurrence d'Anthony Sauthier, mais gratte le temps de jeu qu'il peut.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Lorenzo Bittarelli est resté au sol quelques instants vendredi en fin de match face à Wil après avoir reçu un tir puissant à bout portant en plein ventre, mais, probablement en hommage à son grand-père Maurizio, champion de boxe, le latéral droit a évité le KO et est vite reparti au combat. «J'ai été un peu sonné, mais ça va», souriait le jeune homme après la rencontre, lors de laquelle un petit Yverdon Sport a concédé le nul (1-1). Un mauvais résultat pour YS, malgré le but égalisateur de Lucas Pos.

«On a un objectif cette saison, qui est de monter. On se doit d'être à 100% à chaque match, on n'a pas pris cette rencontre à la légère», assure Lorenzo Bittarelli, malgré les deux points perdus et cette belle occasion manquée de se mettre en confiance avant d'aller défier le redoutable Xamax mardi à la Maladière. Mais YS a manqué d'idées et de fraîcheur pour faire la différence et a été bien trop timide offensivement. Valon Fazliu, Robin Golliard, Jonatan Mayorga et Shkelqim Demhasaj étaient bien moins inspirés qu'une semaine plus tôt face à Aarau et la production yverdonnoise en attaque s'en est ressentie.

Le LS l'a laissé partir, en prêt d'abord, puis définitivement

Entré en fin de match, Lorenzo Bittarelli est encore en phase d'apprentissage, à 21 ans, mais plus en période d'acclimatation. Après avoir été prêté par le Lausanne-Sport l'hiver dernier, ce qui avait déçu beaucoup de supporters du LS qui espéraient le voir concurrencer Brandon Soppy au poste de latéral droit (Theo Bergvall est arrivé de Suède quasiment au même moment), il a eu le temps de s'adapter au Nord vaudois et a désormais été engagé de manière fixe par YS, où il a signé jusqu'à l'été 2028 et occupe pour l'heure le rôle de doublure d'Anthony Sauthier.

«Mon objectif personnel, cette saison, est d'avoir un maximum de temps de jeu et de progresser. J'apprends énormément à l'entraînement et j'essaie de pousser au maximum pour montrer que je suis prêt à jouer», assure-t-il. Pas simple toutefois de s'imposer lorsque le titulaire est capitaine et possède une aussi grande expérience qu'Anthony Sauthier.

Anthony Sauthier, ce grand frère

«C'est un très bon joueur, très expérimenté et très fiable. Ce qui est top pour moi, c'est qu'il m'aide beaucoup. On a une super relation, on se parle beaucoup, on rigole beaucoup ensemble. Il est vraiment dans une logique de transmission et de partage avec moi», indique l'international suisse M20, très reconnaissant envers le Genevois de 35 ans.

Conserveront-ils cette bonne relation s'il arrive à faire asseoir son aîné sur le banc? La question le fait sourire. «Je vais faire le maximum pour jouer et lui aussi. Je ne crois pas que ce soit un risque pour notre relation!»