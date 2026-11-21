Repositionné en numéro 10 du Servette FC depuis la blessure de Miroslav Stevanovic, Thomas Lopes prend ses marques dans ce nouveau rôle, pas forcément facile à appréhender à 19 ans. S'il a encore une vraie marge de progression, il prend déjà la mesure du poste.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Il a 19 ans, ne l'oubliez pas...» En clôturant sa conférence de presse après le match nul un peu plat face à Zurich (0-0) dimanche dernier, Jocelyn Gourvennec a bien compris que l'assistance avait envie de se montrer critique envers Thomas Lopes.

Alors, le technicien breton a réclamé un peu d'indulgence envers son meneur de jeu, rappelant aux observateurs présents que, même s'il était déjà bien installé dans l'effectif grenat, le Français restait une promesse d'avenir et de loin pas un cadre de l'équipe vers lequel se tourner dans les moments difficiles.

Lui-même, le jeune homme d'Ambilly, l'avait formulé en ses termes quelques semaines plus tôt. «Mon statut n’a pas changé, Je reste un jeune joueur auquel les cadres donnent beaucoup de conseils», avait-il répondu à Blick.

Trop d'imprécisions techniques contre Zurich

Mais voilà: s'il n'a pas encore 20 ans, Thomas Lopes est désormais un professionnel du football, sous contrat avec le SFC jusqu'en 2029. Et, parmi son apprentissage, il doit apprendre à faire face à la critique, celle qui a notamment accompagné sa prestation face à Zurich, marquée par plusieurs pertes de balles et des mauvais choix parfois étonnants. L'état du terrain, qui ne favorisait pas les artistes dimanche dernier, est une explication. Mais elle n'excuse pas toutes les imprécisions techniques, et il l'admettait d'ailleurs lui-même bien volontiers à l'heure de l'interview après la rencontre.

«Ce sont des choses qui arrivent. Oui, techniquement c'était plus compliqué aujourd'hui, mais quand c'est le cas, il faut savoir se concentrer sur d'autres aspects du jeu, comme le physique et le mental», relevait-il. A-t-il réussi à le faire, de son point de vue? «Plus ou moins...»

Une année 2026 de très bonne facture

Si Thomas Lopes doit apprendre à vivre avec la critique, celle-ci s'accompagne d'une grande bienveillance et reflète surtout une grande attente, tant ses débuts en Super League ont été fulgurants en cette année 2026. Sa première apparition a eu lieu le 18 janvier, quatre minutes face à Zurich à la Praille. Il a progressivement pris ses marques jusqu'à sa magnifique série du printemps: une passe décisive contre GC, puis quatre matches consécutifs avec un but marqué (YB, Winterthour, GC, Lucerne) et enfin une passe décisive contre Lausanne! Des chiffres très costauds et, surtout, il faisait extrêmement bonne impression sur son son côté droit, avec Junior Kadile sur l'autre flanc. Avec ces deux hommes, Servette avait trouvé ses ailes du bonheur. Dribbleur, percutant, insouciant: Thomas Lopes faisait une entrée fracassante en Super League.

Le début de la nouvelle saison a été marqué par des blessures, une entrée insuffisante dans tous les aspects à Lugano, suivie d'un retour ponctuel avec les M21. Le jeune homme a bossé dans son coin et s'est retrouvé prêt à saisir sa chance. Confronté à la blessure de Miroslav Stevanovic, Jocelyn Gourvennec a alors décidé de le titulariser en numéro 10 face à Sion, et cette idée a été lumineuse, tant le Français a montré lors de cette partie qu'il avait les qualités pour assumer ce rôle-clé. Et largement.

En 10, il régale

Son sens de l'élimination, son intelligence de jeu, sa qualité de passe et sa vista ont fait merveille contre les Valaisans (3-0), puis en Coupe à Rotkreuz (4-0). Son but magnifique contre Vaduz (2-1), d'une frappe puissante plein axe, est venue confirmer cette bonne impression et sa prestation à Saint-Gall a été franchement bonne malgré la défaite (1-2). D'où une certaine incompréhension après son match raté contre Zurich, que n'a pas cherché à nier Jocelyn Gourvennec, lequel va travailler avec son jeune joueur sur un point précis: la conservation de balle, une donnée indispensable pour un meneur de jeu.

Un axe de progression clairement identifé

«Thomas a de grandes qualités pour jouer numéro 10, c'est indéniable. Un de ses axes de progression est identifié: être beaucoup plus fort sous la pression de l'adversaire, mieux caler les ballons et moins en perdre», a détaillé le Breton après la rencontre contre Zurich. La trêve internationale lui permettra d'affiner ce programme individuel avec son coach et tout le staff grenat. Pour revenir plus fort dès la reprise, samedi soir (20h30) à Tourbillon. L'exigence est à ce prix, sa progression aussi.