«Il a toutes les qualités pour être performant en numéro 10»

Le Servette FC a un nouveau numéro 10, âgé de 19 ans à peine. Une grosse responsabilité pour Thomas Lopes, qui s'en sort plutôt bien pour l'instant, alors que son profil est à la base celui d'un ailier. «Il a toutes les qualités pour jouer là», assure Jocelyn Gourvennec.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Confronté aux blessures longues durées de Miroslav Stevanovic et de Timothé Cognat, deux joueurs au profil différent mais qui peuvent tous deux occuper avec bonheur et talent la position de numéro 10, Jocelyn Gourvennec a été confronté à une réflexion d'ampleur avant de recevoir le FC Sion voilà deux semaines.

D'ailier droit à meneur de jeu

Le coach du SFC allait-il adapter sa tactique en passant à trois milieux de terrain, en titularisant par exemple Jarrell Simo, David Douline et Pedro Naressi derrière trois vrais attaquants? Ou allait-il tenter un pari en demandant à un joueur de changer de position? La bonne réponse a été la deuxième puisque Thomas Lopes est passé du poste d'ailier droit, celui de ses quinze premiers matches avec Servette, à celui de numéro 10. Une grande responsabilité, à tout juste 19 ans. Et le coup est pour l'heure gagnant, tant le jeune homme originaire d'Ambilly, une qualité qu'il partage avec Philippe Fargeon, a été convaincant face à Sion et une semaine plus tard en Coupe de Suisse à Rotkreuz.

Un numéro 10 avec une certaine liberté

«C'est un nouveau poste pour moi en professionnel, mais j'y ai déjà joué plus jeune», explique le Français, lequel avoue s'y sentir bien. «Je suis aussi bien entouré, avec des super coéquipiers. J'ai l'impression d'avoir vite compris ce qu'il fallait faire et j'ai une certaine liberté sur le terrain, je peux bouger en fonction de ce que le jeu demande. Mais je sais surtout que rien n'est acquis et que je dois me mettre dans le dur chaque semaine pour progresser», a-t-il expliqué face aux médias, à la veille de recevoir Vaduz ce samedi à la Praille (18h).

Son entraîneur, ancien numéro 10 de très haut niveau, connaît toutes les subtilités du poste et assure que son jeune joueur a tout pour y être performant. «Thomas est intéressant à ce poste-là, parce qu’il comprend vite les choses. Il interprète bien le jeu, y compris quand on n'a pas le ballon. Il est bon dans son positionnement et dans le premier pressing», se réjouit Jocelyn Gourvennec. Evoluer en tant que meneur de jeu dans un 4-2-3-1 demande en effet de la discipline et une grosse caisse physique, deux qualités qui existent chez le jeune homme.

Un gros volume de course

«Il faut savoir quand évoluer en tant que troisième milieu de terrain pour donner un coup de main à ses coéquipiers et quand percuter. Thomas est parfait dans ce rôle, parce qu'il peut courir beaucoup et se rend souvent disponible, au-delà de sa qualité technique et de sa vista», enchaîne le Breton, lequel voit encore une grande marge de progression chez son jeune protégé.

«Où il peut s'améliorer, c'est dans le fait de mieux défendre son ballon quand il l'a, de moins en perdre au coeur du jeu. C'est normal de prendre des risques en zone 3 et j'encourage cet état d'esprit créatif, mais en zone 2, il doit avoir moins de déchet, mieux sécuriser ses ballons. Les meilleurs joueurs du monde à ce poste ne perdent pas le ballon quand c'est dangereux. L'équipe a besoin de lui dans cet aspect-là», enchaîne le technicien, qui n'a jamais considéré l'âge de son joueur comme un frein dans sa réflexion. «Au contraire, à son âge, j’étais content qu’on me donne des responsabilités, elles fontt grandir.»

Après une blessure qui lui a fait rater le début de saison, Thomas Lopes est revenu progressivement, d'abord via une entrée en jeu complètement ratée à Lugano, qui a poussé Jocelyn Gourvennec à le renvoyer avec les M21 au match suivant, alors que le SFC recevait Saint-Gall. «Il avait besoin de reprendre du rythme, il l'a fait. A lui de maintenir ce niveau-là».

A lui de faire la musique désormais

Le principal intéressé ne s'en est pas offusqué et a travaillé pour revenir au niveau d'exigence requis par le monde professionnel. Et au sein du groupe, s'il s'y trouve à l'aise, il n'en est pas encore un joueur établi. «Mon statut n’a pas changé, Je reste un jeune joueur auquel les cadres donnent beaucoup de conseils.» Ce n'est pas lui qui choisit les sons qui passent avant ou après les matches dans le vestiaire, mais sur le terrain, désormais, c'est de plus en plus à lui de faire la musique.