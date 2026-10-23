DE
FR

Servette confiant et méfiant
C'est vrai, Vaduz est bon à prendre à l'extérieur, mais...

Servette reçoit Vaduz ce samedi à 18h pour confirmer son magnifique succès face à Sion. Les Liechtensteinois ont perdu leurs cinq matches à l'extérieur jusque-là en Super League...
Publié: il y a 7 minutes
Servette va-t-il enchaîner ce samedi après son joli succès 3-0 contre Sion. Sur le papier, tout parle en faveur des Grenat. Et sur le terrain?
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Tim_Guillemin.png
Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Vaduz compte neuf points dans ce championnat de Super League, tous acquis à la maison. A l'extérieur, le bilan des Liechtensteinois ne laisse pas de place au doute: cinq matches, cinq défaites! Mais un simple coup d'oeil au calendrier permet de relativiser, car les joueurs de Marc Schneider se sont déplacés à Lugano, Sion, YB, Lucerne et Zurich. Objectivement pas les déplacements les plus aisés de la saison.

Les supporters grenat aimeraient bien que cette série se prolonge ce samedi à 18h lorsque leur équipe de coeur recevra le néo-promu, mais il convient de se méfier d'un adversaire assez joueur et très à l'aise avec le ballon, même s'il l'est bien plus dans son Rheinpark qu'ailleurs.

«C'est un promu particulier»

«C'est un promu, oui, mais c'est un promu particulier, qui joue l'Europe chaque saison et dont les joueurs acquièrent de l'expérience chaque été», prévient Jocelyn Gourvennec, qui a comme toujours très bien analysé son adversaire. Le technicien breton a évidemment repéré Lutfi Dalipi (quatre buts et neuf passes décisives sur les dix premières journées), mais le Fribourgeois n'est de loin pas le seul atout offensif du FCV.

«C'est une équipe joueuse, technique, très bonne avec le ballon. Ils ont marqué 21 buts et ils en ont pris 21 aussi, ce qui veut tout dire. On les respecte et on voudra les empêcher au maximum de jouer», prévient le technicien breton, lequel s'appuiera sur son nouveau quatuor offensif composé de Jesper Karlsson, Thomas Lopes et Mathis Lambourde en soutien de Kingstone Mutandwa.

Qui sur les côtés?

«On a haussé le niveau contre Sion et on a confirmé en Coupe. On a envie d’enchaîner, on doit rester dans l’exigence», prévient l'entraîneur du SFC, confiant, mais prudent. Les seules inconnues de sa composition résident au poste de latéral, gauche comme droit, ainsi qu'au milieu, où Jarrell Simo est un prétendant sérieux à une place dans le onze de départ. Au poste de latéral droit, Quentin Maceiras, très convaincant à Rotkreuz, challenge Houboulang Mendes, auteur lui d'un très bon match contre Sion et buteur pour le 1-0. A gauche, Lilian Njoh et Bradley Mazikou sont deux prétendants légitimes et proches l'un de l'autre. Les huit autres places semblent déjà attribuées pour ce samedi.

Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
FC Lugano
10
24
28
2
Young Boys
Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC St-Gall
FC St-Gall
10
-2
16
5
FC Zurich
FC Zurich
10
-4
14
6
Servette FC
Servette FC
10
1
13
7
FC Bâle
FC Bâle
10
-3
13
8
FC Lucerne
FC Lucerne
10
-5
12
9
FC Thoune
FC Thoune
10
-10
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
-9
6
Tour final
Tour de relégation
Mentionné dans cet article
entity logo servettefc 1
Servette FC
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      entity logo servettefc 1
      Servette FC