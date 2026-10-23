C'est vrai, Vaduz est bon à prendre à l'extérieur, mais...

Servette reçoit Vaduz ce samedi à 18h pour confirmer son magnifique succès face à Sion. Les Liechtensteinois ont perdu leurs cinq matches à l'extérieur jusque-là en Super League...

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Vaduz compte neuf points dans ce championnat de Super League, tous acquis à la maison. A l'extérieur, le bilan des Liechtensteinois ne laisse pas de place au doute: cinq matches, cinq défaites! Mais un simple coup d'oeil au calendrier permet de relativiser, car les joueurs de Marc Schneider se sont déplacés à Lugano, Sion, YB, Lucerne et Zurich. Objectivement pas les déplacements les plus aisés de la saison.

Les supporters grenat aimeraient bien que cette série se prolonge ce samedi à 18h lorsque leur équipe de coeur recevra le néo-promu, mais il convient de se méfier d'un adversaire assez joueur et très à l'aise avec le ballon, même s'il l'est bien plus dans son Rheinpark qu'ailleurs.

«C'est un promu particulier»

«C'est un promu, oui, mais c'est un promu particulier, qui joue l'Europe chaque saison et dont les joueurs acquièrent de l'expérience chaque été», prévient Jocelyn Gourvennec, qui a comme toujours très bien analysé son adversaire. Le technicien breton a évidemment repéré Lutfi Dalipi (quatre buts et neuf passes décisives sur les dix premières journées), mais le Fribourgeois n'est de loin pas le seul atout offensif du FCV.

«C'est une équipe joueuse, technique, très bonne avec le ballon. Ils ont marqué 21 buts et ils en ont pris 21 aussi, ce qui veut tout dire. On les respecte et on voudra les empêcher au maximum de jouer», prévient le technicien breton, lequel s'appuiera sur son nouveau quatuor offensif composé de Jesper Karlsson, Thomas Lopes et Mathis Lambourde en soutien de Kingstone Mutandwa.

Qui sur les côtés?

«On a haussé le niveau contre Sion et on a confirmé en Coupe. On a envie d’enchaîner, on doit rester dans l’exigence», prévient l'entraîneur du SFC, confiant, mais prudent. Les seules inconnues de sa composition résident au poste de latéral, gauche comme droit, ainsi qu'au milieu, où Jarrell Simo est un prétendant sérieux à une place dans le onze de départ. Au poste de latéral droit, Quentin Maceiras, très convaincant à Rotkreuz, challenge Houboulang Mendes, auteur lui d'un très bon match contre Sion et buteur pour le 1-0. A gauche, Lilian Njoh et Bradley Mazikou sont deux prétendants légitimes et proches l'un de l'autre. Les huit autres places semblent déjà attribuées pour ce samedi.