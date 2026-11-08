Un Servette FC «pas très brillant, mais solide»

Servette a pris un point ce dimanche face à Zurich dans un match assez terne à la Praille (0-0) devant près de 10'000 spectateurs. Le spectacle n'a pas été à la hauteur, mais, au moins, le SFC a été costaud derrière grâce notamment au bon match de Téo Allix.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Deux tirs cadrés pour Servette, un pour Zurich: les défenses se sont régalées ce dimanche au Stade de Genève, les spectateurs un peu moins. Il y avait pourtant du monde à la Praille, près de 10'000 personnes, et force est de constater que la nouvelle configuration des tribunes, réduites de moitié avec des bâches, donne une impression visuelle de bon aloi. Le public du SFC a gagné en «compacité», et le souci, ce dimanche, était plutôt sur le terrain.

«C'était un match très solide. On n'a rien laissé à Zurich, qui vient d'en passer cinq à YB sur son terrain», a relevé Jocelyn Gourvennec, sans toutefois chercher à cacher la vérité. «Le match a été très fermé, c'est sûr, très tactique. On a eu un problème de lecture des situations offensives, on a manqué de lucidité, et on a fait quelques mauvais choix dans les trente derniers mètres», a-t-il relevé avec justesse. Jesper Karlsson a notamment fait avorter quelques contre-attaques prometteuses, le Suédois ayant peiné à prendre les bonnes décisions à l'approche du but adverse après avoir fait de réelles différences grâce à son sens du dribble. Dommage, car il y avait largement la place pour gagner ce dimanche dans un match globalement équilibré, mais où les meilleures occasions ont été genevoises.

Un match compliqué pour Samuel Mraz

«Compte tenu des circonstances et des absents, on fait un gros match», a estimé Jocelyn Gourvennec, avant de préciser sa pensée. «Disons qu'on a livré une copie pas brillante, mais solide.» Et, contrairement au match face à Vaduz, le SFC n'a pas été sauvé par la classe individuelle de Kingstone Mutandwa, l'homme qui marque un but par match, mais est blessé jusqu'au début de l'année 2027. Son remplaçant Samuel Mraz a été très discret, mais Jocelyn Gourvennec l'a largement épargné à l'heure de la critique.

«Déjà, il a tenu tout le match, alors qu'il a peu joué dernièrement. Il a beaucoup bataillé face à deux défenseurs centraux qui tapent beaucoup. Il a fait énormément d'efforts et il a même été proche de marquer à la fin, avec sa déviation. Et sur notre plus grosse occasion, c'est lui qui décale Mathis», l'a défendu son coach, en faisant référence à la 38e minute lorsque Mathis Lambourde a vu sa frappe être repoussée par Silas Huber. «Si Mathis marque, c'est une passe décisive pour Sam», a relevé le technicien breton.

Quelle solution en pointe à Tourbillon?

L'avant-centre a également été défendu par Thomas Lopes, coéquipier indulgent. «Sam a tout donné pour l'équipe aujourd'hui. Chaque entrant se donne à fond. C'est aussi ce qui fait la force de l'équipe», a assuré le meneur de jeu genevois, qui a livré sa moins bonne prestation depuis que Jocelyn Gourvennec l'a placé dans cette position voilà un mois.

Après la blessure de Kingstone Mutandwa à la 7e minute à Saint-Gall, Jocelyn Gourvennec a réagi en faisant entrer un ailier, Tiemoko Ouattara. Cette fois, il a titularisé Samuel Mraz, un pur avant-centre, pour le même résultat: sans son avant-centre zambien, Servette n'arrive pas à marquer, que ce soit en 83 minutes face aux Brodeurs, ou en 90 minutes face au FCZ. Le coach du SFC va-t-il devoir inventer autre chose durant la trêve internationale afin d'être compétitif à la reprise à Tourbillon? Il aura un match de préparation face à Carouge pour trouver la bonne formule offensive, mais cette rencontre se déroulera encore sans le très attendu attaquant David Datro Fofana, toujours blessé. «Il est possible qu'on le récupère à Sion, mais rien n'est sûr. Contre Carouge, ce sera trop juste», a répondu Jocelyn Gourvennec.

Le bon match de Téo Allix dans l'axe

Si l'attaque a péché, et plutôt largement, ce dimanche, cela n'a pas été le cas de la défense genevoise, malgré deux titulaires suspendus, Bradley Mazikou et Marco Burch. Le jeune Téo Allix, titularisé poste pour poste pour l'Obwaldien, a été très solide. Steve Rouiller a joué axe droit, comme d'habitude, et les deux hommes ont largement dominé Philippe Kény, le pourtant redoutable avant-centre du FCZ, complètement éteint ce dimanche. Mention bien pour la charnière, une grande satisfaction aujourd'hui.

Des déplacements compliqués pour finir l'année

Après la trêve internationale, Servette reprendra avec un déplacement à Sion, la réception du LS, un voyage à Bâle, un autre à Lucerne, avant la réception d'YB le 20 décembre pour terminer l'année civile. Après les deux premiers matches de cette série, les Grenat tenteront de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse à la Maladière face à Xamax.