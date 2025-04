Servette s'est créé des problèmes à Saint-Gall

Servette s'est incliné dimanche au Kybunpark. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Les événements ne semblent plus vouloir tourner pour le Servette FC et cette semaine pourrait peser lourd au moment du bilan final pour les Grenat. Face à Young Boys mardi (0-1), Miroslav Stevanovic touche une fois la barre de la tête, puis le poteau sur coup franc. De leur côté, les Bernois inscrivent le seul but de la rencontre sur l'une de leurs seules actions dangereuses de la partie. Chose à laquelle s'était justement habituée l'équipe de Thomas Häberli.

Dimanche à Saint-Gall (1-0), le SFC a également échoué à ouvrir son compteur but. Les occasions n'ont toutefois pas manqué. Dereck Kutesa, pourtant meilleur buteur de Super League, a manqué le dernier geste à deux reprises. Symptomatique d'une grave crise de confiance. Derrière? Plus rien ou presque. «Nous avons bien commencé le match. Nous avons eu deux grandes possibilités, puis nous nous laissés sortir du match. Nous savons que c'est compliqué de gagner à Saint-Gall et ils sont ensuite revenus dans la partie», regrettait Thomas Häberli.

Servette voit Bâle prendre le large

Plus efficaces, les Brodeurs pouvaient ensuite s'assurer les trois points. «Saint-Gall a eu les meilleures possibilités. C'était clair en deuxième période. Ils ont pu prendre l'avantage et nous avons eu une période durant laquelle nous ne pouvions rien faire. Nous avons réussi à revenir et il y a eu ce sauvetage sur la ligne. Mais ce n'était pas suffisant. Si tu n'es pas efficace dans les seize mètres adverses, tu ne peux pas gagner ou revenir au score. C'était le cas aujourd'hui et nous devons le prendre comme ça», ajoutait-il.

Cette défaite possède tout ce qu'il faut pour la rendre encore plus amère au goût des Servettiens. Tout d'abord au niveau du classement. YB ayant fait match nul face à Yverdon Sport samedi soir (1-1), Servette avait là l'occasion de reprendre deux des trois points perdus mardi face aux Bernois. Raté. Dans le même temps, avant que Bâle n'affronte Lugano, les Grenat pouvaient mettre une forme de pression aux Rhénans en reprenant la tête du classement. Raté là aussi avec désormais un FC Bâle à quatre unités grâce à son succès 2-0 au Parc Saint-Jacques. Un retard qui s'annonce dur à combler.

Quels latéraux pour affronter Sion?

Et pour ajouter encore aux malheurs genevois, cette défaite laisse des traces en vue du prochain match. En effet, Keigo Tsunemoto et Bradley Mazikou ont chacun reçu un carton jaune évitable au Kybunpark à quelques minutes d'intervalles durant la première période. Sanctions qui priveront les deux latéraux de déplacement à Sion à dimanche prochain, pour affronter une équipe qui aura à cœur de sortir de sa spirale négative.

Annoncés blessés ce dimanche, Théo Magnin et le jeune Loun Srdnanovic pourraient-ils être à nouveau apte au jeu pour être alignés à Tourbillon? «Non, cela sera trop tôt, répond Thomas Häberli. Ce qui veut dire qu'il faudra bricoler, trouver des solutions.»

Comme toujours cependant, le coach grenat veut voir le positif. Malgré le vent contraire qui souffle actuellement sur son équipe. «On prend match après match. Nous sommes dans le top six et c'est déjà très bien. Plusieurs autres équipes doivent batailler pour en faire partie», lance-t-il dans son calme habituel.