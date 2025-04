Ce dimanche, Joseph Nonge a été prié de «rester à la maison»

Joseph Nonge (gauche) était prié de rester à la maison ce dimanche. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Le Servette FC semble avoir perdu sa bonne étoile. Premier au soir de leur victoire à Lugano lors la 29e journée de Super League, les Grenat ont depuis perdu coup sur coup face à Young Boys (0-1) et Saint-Gall (1-0) lors de rencontres qui devaient soit éloigner un concurrent direct au titre, soit lui permettre de mettre la pression en haut du classement.

Et alors que les poteaux se trouvaient être entrant, les voilà devenus sortant. Si les joueurs de Thomas Häberli pouvaient se contenter de défendre et de transformer une seule occasion pour glaner les trois points, leur efficacité est devenue très faible. Et comme si cela ne suffisait pas, des problèmes extra-sportifs commencent à entourer l'équipe.

Joseph Nonge prié de rester à la maison

Si la situation contractuelle de Dereck Kutesa le perturbe de son propre aveu sur le terrain, celle de Joseph Nonge crée des tensions dans les coulisses. Ainsi, le jeune milieu de terrain prêté par la Juventus (4 apparitions avec les A pour 49 minutes de jeu) n'était pas convoqué ce dimanche par Thomas Häberli et son staff pour se rendre à Saint-Gall ce dimanche. La raison? «Il a fait une erreur, on a discuté et on a décidé de le laisser à la maison», répond le coach servettien, sans vouloir trop en dire. Est-ce donc une erreur disciplinaire? «Il a fait une erreur, c'est tout.»

Une piste d'explication existe toutefois. Après la rencontre remportée à Lugano lors de laquelle il n'est pas entré en jeu (comme face à Yverdon deux semaines plus tôt), Joseph Nonge a publié sur son profil une story relayant le commentaire d'un supporter grenat, déçu de ne plus voir jouer le milieu. «Nonge c’était un essai gratuit Spotify? Il nous a sorti que des masterclass et d’un coup, il ne joue plus 1 minute…», s'interroge-t-il.

Quelle est la vérité?

Relancé au sujet de la story Instagram du Belge, Thomas Häberli accepte de lâcher quelques mots de plus mais reste vague. «Non», répond-il dans un premier temps. «C'est en lien aussi», poursuit-il avant de se rétracter. Ce qui s'est réellement passé? On ne le saura pas au Kybunpark, mais cela pourrait être plus grave que cette simple communication sur ses réseaux sociaux puisque le joueur de 19 ans figurait bel et bien sur la feuille de match pour affronter YB mardi à la Praille, sans toutefois fouler la pelouse pour la troisième fois consécutive.

Quoi qu'il en soit, le comportement jugé déplacé par le staff servettien conjugué au retour au jeu de David Douline après sa fracture de fatigue devraient réduire encore davantage le temps de jeu de Joseph Nonge lors des dernières journées. Pour rappel, le Servette FC possède une option d'achat estimée à 2,5 millions d'euros pour le jeune milieu de terrain, lequel compte actuellement cinq apparitions en Super League depuis son arrivée fin janvier (322 minutes).