Le Lausanne-Sport a deux finales devant lui

Le Lausanne-Sport s'est relancé dans la course au top six. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Une vingtaine de minutes passées sur le terrain. Un tir. Un but. L'entrée de Fousseni Diabaté face au FC Sion aura été très efficace et surtout décisive pour le Lausanne-Sport. Plus que dans cette rencontre, ce but pourrait valoir cher au soir de la 33e journée.

Et pour cause, alors que le FC Zurich était accroché sur la pelouse de Winterthour (0-0), les Vaudois arrachaient une victoire alors devenue inespérée au bout du temps additionnel. «On part en contre-attaque. Je viens d'entrer donc je suis frais et j'essaie de me rendre disponible pour mes partenaires. Le ballon arrive, je ne me pose pas de question: je m'oriente et je frappe. On entre en jeu pour faire la différence, aujourd'hui cela m'a souri, dieu merci», sourit le Sénégalais, qui confie que l'équipe était quelque peu prise par l'enjeu au moment d'entamer la rencontre.

Pas des «remplaçants», des «finisseurs»

«Il y avait un peu de stress et de pression. On avait à cœur de gagner. Le match était assez fermé, mais on n'a pas lâché», poursuit-il, lui qui espère avoir marqué des points aux yeux de son entraîneur après avoir perdu sa place de titulaire lors de deux derniers matches. «Ce sont les choix du coach. Il a un groupe à disposition et onze joueurs seulement peuvent débuter. A moi de travailler plus et de lui montrer que je n'ai rien à faire sur le banc. Aujourd'hui, je suis entré et j'ai aidé l'équipe. Je suis le plus heureux et l'équipe est contente. On verra au prochain match», lance-t-il.

Ludovic Magnin valide. Et assume ses choix. «Sur les derniers matches, on a privilégié d’autres joueurs. Mais ça montre que les gars ont compris : la saison est longue, tout le monde a un rôle à jouer. Même sur le banc.» Le coach lausannois a d’ailleurs distillé un message clair ces derniers jours. «Au rugby, les Français ne parlent pas de remplaçants, mais de finisseurs. Je leur ai dit ça avant Zurich. Ça n’a pas marché. Aujourd’hui, oui. Tant mieux.»

«Si on fait neuf points en trois matches, on sera dans les six»

Grâce à ce succès, le LS revient à trois unités du FCZ. «On est où on doit être. Je suis satisfait de savoir qu'on ait fait quatre points en deux matches, je trouve ça juste, même si personnellement, j'aurais préféré gagner à Zurich car ce sont nos concurrents directs. On a deux finales maintenant. Je l'ai dit après le match au Letzigrund, même si on était très tristes et qu'on a pris un bon coup derrière la tête: si on fait neuf points sur les trois matches, on sera dans les six premiers pour jouer le Championship group», prévient l'ex-international suisse.

Pour son sprint final, qui le verra affronter Winterthour à la Schützenwiese et Lugano à la Tuilière, le staff lausannois pourra donc s'appuyer sur un Fousseni Diabaté en confiance. Tout comme Teddy Okou, auteur d'un bon match avec une passe décisive et un but à la clé. Ses milieux et ses défenseurs, notamment Marvin Senaya côté droit, ont également été auteurs d'un match solide, ne laissant pratiquement rien aux Sédunois.