La Super League version 24/25 est entrée dans sa phase cruciale. Seulement voilà, toutes les équipes ne pourront probablement pas disputer les matches décisifs dans les mêmes conditions. La raison en est un petit fiasco au niveau de la planification. En principe, chaque équipe devrait avoir disputé 19 matches à domicile à la fin de la saison. Mais cela semble ne pas pouvoir être le cas cette année, alors que le championnat va bientôt se séparer en deux. Pour rappel, les équipes situées de la 1ère à la 6e place vont se disputer le titre, alors que les suivantes vont lutter entre elles contre la relégation.

Si le sextuor Bâle, Servette, YB, Lucerne, Lugano et Zurich semble bien parti pour rester au-dessus de la barre après le 33e tour, à l’issue duquel le championnat sera séparé, tous les clubs n’auront pas disputé le même nombre de matches à domicile à la fin de la saison.

C’est le pire des scénarios et la face négative de ce mode de championnat «à l’écossaise», qui a tout de même fait ses preuves sur le plan sportif, puisque la Ligue se montre plus attractive que ces dernières années. «Toutes les parties concernées étaient conscientes de cette possibilité et en ont tenu compte dans la prise de décision à l’époque», écrit celle-ci à la demande de Blick.

Une tâche délicate

Si l’on en reste au statu quo au niveau du classement, quatre des six équipes de tête auront joué 17 fois à domicile après 33 tours, de sorte qu’un des clubs bénéficierait d’un 20e match à domicile d’ici à la fin de la saison (pour seulement 18 matches à l’extérieur). C’est un avantage non seulement économique, mais aussi sportif, puisque cette saison, l’équipe à domicile a remporté 45% de ses matches, contre 28% pour l’équipe visiteuse.

Que faire alors? Pour la Ligue, il est encore trop tôt pour évaluer en détail les conséquences possibles. «La SFL examine actuellement différents scénarios afin d’assurer un déroulement aussi équitable que possible des cinq derniers tours», écrit-elle.

La situation est toutefois délicate. En effet, pour que la lutte pour le titre soit aussi peu faussée que possible, le sixième classé devrait probablement recevoir un match à domicile supplémentaire. Mais si la loi de Murphy se produit, ce qui n’est pas à exclure dans cette saison folle, toutes les équipes auront encore une chance de devenir championnes avant le début du tour final.

Qui pour renoncer à un match à domicile?

Même dans le tour de relégation, cela ne fonctionne pas. Une des six équipes n’aura disputé que 18 matches à domicile à la fin de la saison. Mais qui pour renoncer volontairement à un match à la maison? D’un point de vue sportif, le plus juste serait que le septième du classement se montre magnanime afin que la lutte pour la relégation ne soit pas faussée. Lausanne ou Saint-Gall, qui ont pratiquement assuré leur maintien en ligue, accepteraient-ils cela sans broncher?

Les espoirs reposent sur les Saint-Gallois pour que le chaos du calendrier puisse encore être évité. En effet, si Saint-Gall parvenait contre toute attente à se hisser au-dessus de la barre aux dépens du FCZ, la formule mathématique serait à nouveau valable, car contrairement à Lausanne, les joueurs de Suisse orientale n’auront disputé que 16 matches à domicile à la fin de la qualification.

Sac de nœuds

L’année dernière, les organisateurs du calendrier s’en étaient encore tirés à bon compte. Certes, le futur champion YB avait dû se déplacer trois fois à Zurich en quatre duels face au FCZ, mais les douze équipes avaient tout de même disputé 19 matches à domicile. Cela ne sera guère le cas cette année.

La décision finale concernant le nombre de matches à domicile est prise par la direction de la SFL. Les détenteurs des droits TV, les autorités et les exploitants des stades ont également leur mot à dire dans l’élaboration du calendrier. L’Eurovision à Bâle et les concerts d’Imagine Dragons au Letzigrund à Zurich induisent par exemple que le FCB et le FCZ ne peuvent pas jouer leurs matches à domicile à n’importe quelle date. Un sac de nœuds.