En mars, le footballeur suisse, champion du monde M17, Charyl Chappuis a vécu l'enfer à Bangkok. Son bébé, Caik a passé une nuit aux soins intensifs, puis sa femme Lena a craint pour sa vie. Quelques jours plus tard, la terre tremble en Thaïlande. «Un choc!»

1/12 Charyl Chappuis avec son épouse Lena. Photo: zvg

Sven Schoch

Ce sont des semaines que Charyl Chappuis (33 ans) n’oubliera jamais. Quelques jours après le séisme qui a secoué Bangkok, le champion du monde M17 a accepté de revenir pour Blick sur les moments les plus bouleversants de sa vie.

Un drame en trois actes. Le 12 mars, Lena, l’épouse du Zurichois, a donné naissance à leur fils, Cai. «C’était bouleversant, se souvient-il. Un moment merveilleux.» Mais très vite, des complications surviennent: le nouveau-né passe sa première nuit en soins intensifs, séparé de ses parents. Charly Chappuis baisse la voix: «Les médecins m’ont envoyé dans une autre pièce et m’ont fait attendre. On s’inquiète forcément beaucoup dans ces moments-là.» Heureusement, l’état de santé du bébé s’améliore en 24 heures. Grâce à des soins attentifs, il peut entamer sa vie sans autre souci.

«Elle gisait inconsciente, couverte de sang»

Mais le soulagement est de courte durée. Dix jours plus tard, la famille est à nouveau frappée de plein fouet. Lena s’effondre dans leur appartement. La jeune entrepreneuse est retrouvée inconsciente dans la baignoire. «On a frôlé le pire. Ma mère et la mère de Lena l’ont trouvée, couverte de sang», raconte le footballeur, encore sous le choc. Une infection serait à l’origine de cette hémorragie. «Cela peut arriver, même dans les meilleurs hôpitaux. Mais l’erreur, c’est qu’on l’a renvoyée chez elle trop tôt», déplore-t-il.

Lui-même n’est informé qu’un peu plus tard: il dispute alors un match amical avec le Bangkok FC. Sa famille réagit immédiatement. Faute de temps, ils emmènent Lena à l’hôpital en voiture, se frayant un chemin dans la circulation. «S’ils avaient attendu l’ambulance, il aurait probablement été trop tard.»

À l’hôpital, la situation est critique. Plusieurs médecins interviennent pour tenter de sauver Lena. «Ils n’arrivaient pas à stopper l’hémorragie. Elle a reçu plusieurs transfusions sanguines et son état était extrêmement préoccupant», explique Charly Chappuis, toujours très ému. Une opération d’urgence et l’insertion d’un ballon en silicone permettent enfin de ralentir le saignement. Les constantes vitales restent instables pendant deux jours.

Une réplique de séisme… et une crise de panique

Fin mars, Lena commence à se remettre, physiquement comme mentalement. Charly Chappuis est en voiture dans les rues de Bangkok lorsque son téléphone sonne. «Tout semblait normal. Mais j’ai remarqué que beaucoup de gens sortaient précipitamment des bâtiments. C’est à ce moment-là que Lena m’a appelé pour me demander si j’avais aussi senti les secousses.» Lui ne les a presque pas perçues, assis dans sa voiture.

«Chez nous, l’ambiance était très différente. Tout le monde s’est senti impuissant. Lena a fait une crise de panique, elle pensait que quelque chose n’allait pas physiquement», raconte-t-il. Un pont situé près de leur immeuble ayant été endommagé, les autorités ont ordonné l’évacuation temporaire du quartier. «Ma famille a dû quitter l’appartement pendant quelques heures.»

Finalement, tout le monde s’en sort sans dommage. Il ne s’agissait que des répliques du tremblement de terre: «Ceux qui vivent au Myanmar ont beaucoup plus souffert. Ce qui s’est passé là-bas est incomparable.»

Entre gloire mondiale et galères médicales

Les coups du sort n’ont jamais été étrangers à Charly Chappuis. En novembre 2009, il devient champion du monde M17 aux côtés de Granit Xhaka et d’autres, un des plus grands moments de l’histoire du football suisse.

En 2013, il décide de s’installer en Thaïlande, pays d’origine de sa mère. Un an plus tard, il remporte la Coupe d’Asie du Sud-Est avec l’équipe nationale. Il devient une véritable star locale: 1,3 million de personnes le suivent sur Instagram. Mais sa carrière est brutalement ralentie par une rupture des ligaments croisés et une lésion du cartilage.

Aujourd’hui, douze ans après son arrivée en Asie, Charly Chappuis joue pour un petit club de quartier à Bangkok, devant environ 1000 spectateurs. «Après des années difficiles et des soucis physiques, j’ai retrouvé le plaisir de jouer. J’aimerais continuer encore une ou deux saisons.» Un retour en Suisse? Plus d’actualité : «On a construit une belle vie ici.»