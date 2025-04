Face à Lausanne, le FC Sion s'est une nouvelle fois écroulé dans les dernières minutes, la faute à un but qui n'aurait pas dû tomber. «On doit stopper l'action avant, il faut être plus malin», peste Didier Tholot. Les Sédunois sont-ils trop gentils?

Les Sédunois n'ont rien pu fêter avec leurs supporters à Lausanne. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Alors que la Super League entre dans sa phase de vérité, Sion semble être en train de complètement craquer. Sion mène un à zéro face à Grasshoper et encaisse, à dix contre onze, l'égalisation à la 94e. Face à Winterthour, les Valaisans mènent une nouvelle fois un à zéro, prennent un nouveau carton rouge, puis encaisse deux buts dans le dernier quart d'heure pour perdre une rencontre qu'ils devaient gagner. Ce samedi à Lausanne, l'équipe de Didier Tholot encaisse deux goals au bout du temps additionnel sur deux contre-attaques (96e et 98e).

«Il fallait faire faute sur le premier but. Il faut un peu de vice et de malice pour faire faute au bon moment. Le deuxième n'est qu'anecdotique», peste le technicien français. Le FC Sion est-il trop gentil? «Je ne sais pas, mais on le paie cash très régulièrement dans les dernières minutes. Aujourd'hui, la conséquence est que tu ne prends pas de point.»

«On se fait tuer durant notre temps fort»

Jusqu'à ce temps additionnel décisif, Sion, sans être brillant ni vraiment en danger, obtenait un bon point dans sa course au maintien. «On sait comment joue le LS. C'est dangereux de repartir balle au pied, ils sont bons au pressing. Il fallait donc sauter cette première ligne. Derrière, on n'a pas trop été en danger», explique Didier Tholot. Et ironie du sort, c'est au moment où c'est son équipe qui se montrait la plus entreprenante qu'elle a encaissé ses deux buts. «On se fait tuer durant notre temps fort.»

Depuis le début de l'année, les Valaisans n'ont donc obtenu que neuf points en treize rencontres. Un bilan qui les classe à la dernière place du classement, deux points derrière Winterthour, trois derrière Grasshopper, qui affrontera Lucerne ce dimanche, et sept derrière Yverdon Sport. «Heureusement qu’on a une marge. Les matches se jouent à peu de chose et tournent du mauvais côté pour nous. Même si on en veut plus, on n’est pas morts. Il faut maintenant prendre des points», répète Didier Tholot, lequel a également tiré un parallèle avec le Lausanne-Sport.

Tholot défend le bilan du FC Sion

«Il ne faut pas oublier que ce groupe-là était en deuxième division l’année dernière. J'entends Ludo parler et dire que l'année passée, ils ont fini avec 41 points avant la séparation (ndlr: 39). Cela veut dire qu’on en a actuellement 6 de moins (ndlr: 4). On en a 35, pas 20. Oui, le début d’année a été très difficile. Tout le monde en parle, mais on est allés à Bâle, Young Boys et Lucerne. Des matches à l'extérieur chez les gros qui ont entamé la confiance», justifie encore Didier Tholot, ajoutant que son équipe ne lâchera pas.

«Il faut avancer et montrer qu'on va y arriver.» Prochain rendez-vous pour le FC Sion, dimanche prochain à Tourbillon, avec la réception de Servette (16h30).