Lausanne menait 2-0 au Letzigrund à la 89e mercredi soir, mais a réussi à se saborder et à ne pas remporter les trois points. Ludovic Magnin a cherché les raisons sur Google, mais n'a pas trouvé la réponse...

1/6 Même en cherchant sur Google, Ludovic Magnin n'a pas trouvé de réponse à cette question: Comment diable n'avons-nous pas pu gagner ce match? Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Florian Raz

Au début, il n'a rien voulu dire. Mais Ludovic Magnin reste Ludovic Magnin. Alors, bien sûr, il a fini par parler. Juste avant, son équipe n’avait pas seulement refusé un cadeau: le FC Zurich en avait offert deux aux Vaudois, avec d’énormes rubans autour, lors de ce match très important pour la lutte pour le top 6. Deux grossières erreurs défensives qui auraient dû offrir la victoire à des Lausannois peu sûrs d'eux dans ce match. Le problème est qu'ils n'en ont pas profité.

Car le Lausanne-Sport a tout gâché. Dans une séquence de folie entre la 89e et la 95e minute, les Vaudois ont oublié tout ce qu’ils savaient sur le travail défensif. Et c'est ainsi que Ludovic Magnin s’est retrouvé dans la tribune de presse du Letzigrund, contraint d’expliquer ce qui, pour lui, n’a pas d’explication. «J’ai demandé à Google comment on pouvait ne pas gagner un tel match», lâche-t-il avec un sourire amer. «Mais même Google cherche encore. Si même Internet n’a pas la réponse...»

«J’ai vécu beaucoup de moments amers – mais celui-là est au sommet»

Ludovic Magnin se réfugie dans un humour noir bien aiguisé. Parce qu'il sait exactement ce que son équipe vient de laisser filer. Lausanne aurait pu revenir à deux points du FCZ. L’espoir d’accrocher le top 6 aurait survécu. Mais il ne reste que les discours habituels. Ludovic Magnin évoque ces neuf points qu’il veut décrocher lors des trois derniers matchs: «Ensuite, on verra ce que la concurrence a fait».

Le problème, c’est que cette équipe de Lausanne n’a pas vraiment l’air d’une équipe capable d’aligner trois victoires. Cette année, elle n’a pris que 11 points en 12 rencontres. Bien sûr, l’entraîneur s’accroche à l’idée que ses joueurs ont réagi après leur «non-match contre Lucerne».

Mais au final, la frustration domine: «J’ai vécu beaucoup de moments amers dans ma carrière», souffle Ludovic Magnin. «Mais celui-là est vraiment tout en haut».

Une seule note positive à retenir: lors des deux prochains tours, Lausanne affrontera Sion et Winterthour. Les deux seules équipes de la ligue à avoir pris moins de points que le Lausanne-Sport cette année.