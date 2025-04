Cette fois, Servette a voulu jouer, mais a perdu

1/5 Bradley Mazikou (à droite) estime que Servette a fait un bon match ce mardi soir contre YB. Photo: keystone-sda.ch

Thibault Gilgen Journaliste Blick





Défait face à YB ce mardi soir au Stade de Genève (0-1), le Servette FC n’a pas été flamboyant. Pire, il a réalisé une mauvaise opération comptable et voit son adversaire revenir à deux points du fauteuil de leader. Mais malgré la défaite, il faut reconnaître que ce Servette-là avait décidé de se projeter vers l’avant. Même si de nombreuses imprécisions sont venues ponctuer l’offensive grenat, les hommes de Thomas Häberli ont tenté de faire le jeu comme rarement au cours des dernières sorties. Ironie du sort, cela se termine avec zéro point au compteur.

Après la rencontre, le camp genevois voulait surtout mettre l’accent sur les points positifs: «On était paradoxalement assez bien dans le jeu», explique Bradley Mazikou. «Le terrain était de meilleure qualité et cela s’est ressenti. On a essayé de faire mieux par rapport au jeu proposé sur ces derniers matches. Mais à la fin, on a perdu.»

De l'importance du terrain

Mais le défenseur grenat sait que son équipe doit mieux faire: «On a touché deux fois les montants et c’est sûr que les détails comptent beaucoup. Tous les gros matches vont se jouer sur des détails. Aujourd’hui, ils n’ont pas tourné en notre faveur, mais il faut continuer à travailler et ça va tourner.» De son côté, l’entraîneur Thomas Häberli confirme l’importance du terrain, qui était à son goût pour cette rencontre: «C’est beaucoup mieux avec un terrain comme ça. On a été dominants pendant les 30 premières minutes, mais on a dû composer avec la VAR et un peu de malchance. Au final, seul le succès compte, mais notre performance était bonne. On voit que si le terrain est bon, c’est mieux pour nous. On ne méritait pas de perdre et ce n’est que notre deuxième défaite en 2025», rappelle-t-il.

Quant à la course au titre qui devient de plus en plus relevée, le coach genevois ne veut pas tirer la sonnette d’alarme: «On sait que ce sera compliqué. Parfois on y arrive, parfois non. On a un plan pour jouer haut, mais il faut accepter que l’adversaire nous force à faire autrement. On verra ce que Saint-Gall nous propose dimanche. Mais au final, on est vivant. Ce soir, YB n’a pas maîtrisé le jeu et on reste deux points devant. On est content d’être dans les 4-5 équipes qui vont lutter et on sait qu’on a des qualités.»

Et Bradley Mazikou d’appuyer: «C’est vrai qu’il y a des matches lors desquels on n’a pas forcément réussi à mettre en place tout ce qu’on avait travaillé. Aujourd’hui, c’était beaucoup mieux, je pense, dans le jeu. Mais après, comme je l’ai dit, à la fin, il n’y a que les trois points qui comptent, donc c’est assez frustrant. Je pense qu’on doit être encore meilleurs dans les dernières passes et à la finition. Là, on prend le but sur un coup de pied arrêté et je pense qu’on doit faire tous mieux individuellement.»

«Servette méritait plus»

Ce but sur corner justement – l'unique de la soirée – porte la patte, ou plutôt la tête, d’un homme: Christian Fassnacht. L’ailier de Young Boys s’est encore imposé comme l’élément clé de la formation de Giorgio Contini. Ce dernier confirme: «Aujourd’hui, la seule chose positive, c’est ce corner. Christian Fassnacht nous fait la différence dans chaque match. Il fait parler son expérience.» Mais l’entraîneur des Bernois en attend plus des joueurs de la capitale: «On a gagné, oui, mais Servette méritait plus. On n’a pas réussi à faire ce qu’on voulait avec le ballon. Quatre victoires de suite, c’est bien. Mais il y a trop de déchet dans notre jeu et il y a encore des matches à jouer.»

Autant dire que les Bernois ne vont pas se contenter de la performance sans grand relief proposé à la Praille: «Depuis que je suis ici, j’ai voulu gagner le respect de l’adversaire en jouant avec puissance et verticalité», rapelle Giorgio Contini. «Cela a manqué aujourd’hui. Mais l’équipe grandit et ça va venir.» La course au titre est donc plus ouverte que jamais.