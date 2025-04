Christian Fassnacht a ouvert le score sur corner pour les visiteurs. Photo: keystone-sda.ch

Thibault Gilgen Journaliste Blick

«Une nouvelle tentative de nous évincer qui tombe à l’eau.» C’est avec cette banderole que les plus fervents supporters genevois ont accueilli leur Servette FC ce mardi soir à la Praille. Après les incidents lors du dernier derby lémanique à Lausanne, le club grenat devait, comme le LS l’a fait dimanche face à Lucerne, se passer de ses ultras après les sanctions des autorités. Si la Tribune nord était bien vide, ces derniers ont toutefois trouvé refuge en Tribune latérale pour la rencontre, alors que les supporters bernois ont pu faire le déplacement. Juste avant le coup d’envoi, les visiteurs offraient même un tambour à des supporters locaux ayant couru jusqu’à eux. Le tout devant les forces de sécurité. Certains trouveront certainement ce poisson d’avril plus réussi que d’autres.

Pour parler football, il faut dire que le SFC avait besoin de soutien pour ce match capital face à YB. Victorieux lors de leurs trois dernières sorties, les Bernois ne cessent de monter en puissance et pourraient bien être les principaux contradicteurs de ce Servette FC qui rêve de titre. Mais les hommes de Thomas Häberli avaient une occasion en or de prendre une sérieuse avance sur leur adversaire au classement après leur victoire à Lugano ce samedi (0-2). Solides, chirurgicaux, mais toujours aussi peu flamboyants dans le jeu, les Grenat devaient démontrer qu’ils n’étaient pas en tête par hasard.

Sanction sur corner

Étant donné l’enjeu, les deux équipes ont verrouillé leur camp d’emblée, en espérant probablement capitaliser sur un faux pas de l’adversaire. Servette aurait pu ouvrir le score à la 8e minute par Miroslav Stevanovic, bien lancé dans la profondeur. Mais la réussite a été annulée pour hors-jeu. Les 6'122 spectatrices et spectateurs de la Praille avaient par la suite peu d’occasions à se mettre sous la dent, les deux équipes étant coupables de beaucoup d’imprécisions. Ce sont toutefois les hôtes du soir qui s’offraient l’occasion la plus nette avec cette tête de Stevanovic, très présent dans cette première mi-temps, qui trouvait la latte de Marvin Keller. Comme à son habitude cette saison, les Genevois tentaient d’opérer en contre en passant par Ndoye, en vain.

Alors que le capitaine d’YB Loris Benito cédait sa place à Rayan Raveloson à la 38e minute pour cause de blessure, on se disait que les Bernois étaient en panne d’inspiration, Cédric Itten ne tentant qu’un tir timide au-dessus du but de Mall au même moment. Mais c’est bien Young Boys, très timide jusque-là, qui sanctionnaient Servette sur corner à la 40e. De la tête, Christian Fassnacht inscrivait son 6e but en 2025, égalant ainsi le Lausannois Alvyn Sanches cette année. Pour s’en sortir, Servette devait se montrer plus tranchant, lui qui pourtant tentait de faire le jeu avant la pause.

Beaucoup d'imprécisions

Au retour des vestiaires, YB parvenait davantage à contrôler le ballon, même si Servette continuait de chercher la solution dans la profondeur. Les principales animations avaient lieu en tribunes, les supporters grenat enchaînant les banderoles contre les sanctions collectives alors que les visiteurs donnaient de la voix. Face à l’incapacité des hôtes du soir à faire pression, Thomas Häberli effectuait un changement, Enzo Crivelli remplaçant Ndoye (57e). À la 63e, Monsieur Horisberger accordait un coup-franc, d’abord sifflé comme pénalty avant le visionnage de la scène, après une faute de Lauper sur Cognat. Stevanovic, encore lui, trouvait alors le poteau gauche du but de Keller. Les Genevois étaient mal payés.

Les Grenat retrouvaient alors des couleurs, mais restaient imprécis dans leurs idées. Giorgio Contini avait visiblement bien préparé son coup pour contenir les assauts (si on peut les appeler ainsi) des Genevois. Dans une fin de match brouillon, Thomas Häberli tentait encore de mettre un peu de mouvement, sortant Dereck Kutesa, encore muet, pour Jérémy Guillemenot. Genève poussait sous le brouillard des fumigènes avec un ultime corner, mais les Bernois ne lâchaient pas leur avantage. Score final 0-1.

Avec cette victoire, YB revient à deux points de la première place et menace désormais sérieusement un leader qui devra trouver la solution s’il n’entend pas laisser filer le titre. Le prochain rendez-vous pour les Genevois dans cette semaine anglaise est déjà fixé à ce dimanche du côté de Saint-Gall (14h15). Young Boys accueillera Yverdon samedi au Wankdorf (20h30) dans un duel à distance qui se poursuivra.